باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
بعد إثارة القضية في مسلسل قسمة العدل.. إيمان العاصي: من حق الأب يتصرف في أملاكه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بعد دعوى الإدمان.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء

سناب شات
سناب شات
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سناب، عن إطلاق مزايا جديدة للرقابة الأبوية على تطبيق سناب شات، وذلك بعد يومين فقط من تسويتها دعوى قضائية اتهمتها بالمساهمة في إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي على الصحة النفسية للمستخدمين.

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان الآباء والأوصياء استخدام أداة Family Center للاطلاع على مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على التطبيق، إلى جانب معلومات إضافية حول الأصدقاء الجدد الذين يقومون بإضافتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي شركة سناب لطمأنة الجهات التنظيمية وأولياء الأمور، في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة القصر ومدة استخدامهم للشاشات.

ويمكن للآباء الآن الاطلاع على متوسط الوقت اليومي الذي قضاه أبناؤهم على سناب شات خلال الأسبوع السابق، مع توزيع هذا الوقت على أقسام التطبيق المختلفة، مثل الدردشة، والتقاط الصور، واستخدام الكاميرا، وميزة خريطة سناب، ومتابعة المحتوى عبر Spotlight والقصص.

كما وسعت الشركة نطاق الشفافية في ما يخص قائمة الأصدقاء، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على عرض قائمة الأصدقاء فقط، بل بات بإمكان الآباء معرفة طبيعة علاقة أبنائهم بالأصدقاء الجدد، مثل وجود أصدقاء مشتركين، أو كون الحساب محفوظا ضمن جهات الاتصال، أو الانتماء إلى مجتمعات مشتركة.

وقالت سناب في منشور على مدونتها الرسمية إن “مؤشرات الثقة الجديدة تساعد الآباء على فهم الروابط الجديدة بشكل أفضل، وتعزز ثقتهم بأن أبناءهم يتواصلون مع أشخاص يعرفونهم في الحياة الواقعية”، وأضافت أن هذه المعلومات تتيح للأهل بدء حوارات بناءة في حال لاحظوا إضافة أشخاص غير مألوفين.

وكانت سناب قد أطلقت Family Center لأول مرة عام 2022، استجابة لضغوط تنظيمية تتعلق بإخفاق شركات التواصل الاجتماعي في حماية القصر. 

ومنذ ذلك الحين، أضافت الشركة مزايا جديدة شملت عرض الحسابات التي تفاعل معها المراهقون مؤخرا، وتحديد أوقات استخدام التطبيق، وحظر الوصول إلى روبوت الدردشة My AI.

Family Center

ويأتي هذا التحديث في وقت أعلنت فيه سناب، مطلع الأسبوع الجاري، تسوية دعوى قضائية رفعتها شابة تبلغ من العمر 19 عاما، اتهمت فيها الشركة، إلى جانب منصات أخرى، بتصميم خوارزميات وميزات تعزز الإدمان وتلحق أضرارا بالصحة النفسية للمستخدمين.

وتشمل الدعوى أيضا شركات كبرى مثل ميتا ويوتيوب وتيك توك، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تسويات معها حتى الآن، حيث من المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية ضد هذه الشركات مع بدء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع المقبل.

ولا تزال سناب طرفا في دعاوى أخرى تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي. 

ووفقا لوثائق كشف عنها في قضايا لا تزال قيد النظر، فقد أعرب موظفون في الشركة عن مخاوف بشأن تأثير التطبيق على الصحة النفسية للمراهقين منذ ما يقرب من تسع سنوات، في حين تؤكد سناب أن هذه الوثائق انتقائية وتم إخراجها من سياقها.

سناب شات شركة سناب أدوات الرقابة الأبوية أداة Family Center

