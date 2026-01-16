مجانا ام باشتراك.. سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy

بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز نقاط البيع لهواتف سامسونج Galaxy في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الشركة خلال إطلاق الجيلين الأخيرين من سلسلة Galaxy S وGalaxy Z على كيفية تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين عبر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما جاءت التحسينات على مستوى العتاد أقل وضوحا.

في البداية، وعدت سامسونج بأن تظل ميزات Galaxy AI “مجانية حتى عام 2025”، لكن هذا البيان لم يوضح ما سيحدث بعد هذه الفترة، ما أثار مخاوف عشاق الهواتف الذكية الذين اعتادوا الاعتماد على هذه الميزات.

ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية في Galaxy ستظل مجانية

مؤخرا، كشفت سامسونج عن خططها المستقبلية، حيث تم تحديث صفحة Galaxy AI بإضافة ملاحظة توضح أن: “الميزات الأساسية للذكاء الاصطناعي من سامسونج مجانية. الإصدارات المستقبلية قد تتضمن ميزات متقدمة أو خدمات جديدة مقابل رسوم، وقد تنطبق شروط مختلفة على الميزات المقدمة من طرف ثالث”.

ويبدو أن الشركة تنوي تقديم ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تقدما وراحة، قد تكون مدفوعة، بينما ستظل الميزات الأساسية مجانية، ومن المتوقع أن يركز الجيل القادم Galaxy S26 على الذكاء الاصطناعي التفاعلي والمستند إلى الجهاز.

وتشمل الميزات الأساسية المجانية أدوات التواصل مثل الترجمة الحية والمترجم الفوري والمساعد في المحادثات وتحويل النصوص، إضافة إلى ميزات الإنتاجية مثل الملاحظات الذكية والمساعد في الكتابة وتصفح الإنترنت والموجز السريع ومساعد الصور.

ورغم استمرار الميزات الأساسية مجانا، إلا أن خطة سامسونج لفرض رسوم على قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة قد تعكس تحولا أوسع في صناعة الهواتف الذكية، حيث تتأثر الشركات ببعضها البعض.

ويذكر أن بعض الميزات المدعومة بتقنية Google Gemini، مثل Gemini Live، تندرج ضمن "ميزات الذكاء الاصطناعي المقدمة من طرف ثالث"، ما يعني أن شروط الاستخدام قد تختلف عنها.

وفي سياق متصل، كشفت صور مسربة من واجهة One UI 8.5 عن ملامح ترقية كبيرة لدمج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا، يجري العمل عليها لمساعد سامسونج الرقمي Bixby.

تعتمد تلك القدرات القادمة على تقنيات Perplexity مما قد يجعلها من الميزات المدفوعة القادمة على هواتف Galaxy، وتظهر الصور توجه سامسونج نحو إعادة تقديم المساعد بصيغة أكثر تفاعلية ودقة.