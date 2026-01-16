قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مجانا ام باشتراك.. سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy

سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy
سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy
شيماء عبد المنعم

بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز نقاط البيع لهواتف سامسونج Galaxy في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الشركة خلال إطلاق الجيلين الأخيرين من سلسلة Galaxy S وGalaxy Z على كيفية تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين عبر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما جاءت التحسينات على مستوى العتاد أقل وضوحا.

في البداية، وعدت سامسونج بأن تظل ميزات Galaxy AI “مجانية حتى عام 2025”، لكن هذا البيان لم يوضح ما سيحدث بعد هذه الفترة، ما أثار مخاوف عشاق الهواتف الذكية الذين اعتادوا الاعتماد على هذه الميزات.

ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية في Galaxy ستظل مجانية

مؤخرا، كشفت سامسونج عن خططها المستقبلية، حيث تم تحديث صفحة Galaxy AI بإضافة ملاحظة توضح أن: “الميزات الأساسية للذكاء الاصطناعي من سامسونج مجانية. الإصدارات المستقبلية قد تتضمن ميزات متقدمة أو خدمات جديدة مقابل رسوم، وقد تنطبق شروط مختلفة على الميزات المقدمة من طرف ثالث”.

ويبدو أن الشركة تنوي تقديم ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تقدما وراحة، قد تكون مدفوعة، بينما ستظل الميزات الأساسية مجانية، ومن المتوقع أن يركز الجيل القادم Galaxy S26 على الذكاء الاصطناعي التفاعلي والمستند إلى الجهاز.

وتشمل الميزات الأساسية المجانية أدوات التواصل مثل الترجمة الحية والمترجم الفوري والمساعد في المحادثات وتحويل النصوص، إضافة إلى ميزات الإنتاجية مثل الملاحظات الذكية والمساعد في الكتابة وتصفح الإنترنت والموجز السريع ومساعد الصور.

ورغم استمرار الميزات الأساسية مجانا، إلا أن خطة سامسونج لفرض رسوم على قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة قد تعكس تحولا أوسع في صناعة الهواتف الذكية، حيث تتأثر الشركات ببعضها البعض.

ويذكر أن بعض الميزات المدعومة بتقنية Google Gemini، مثل Gemini Live، تندرج ضمن "ميزات الذكاء الاصطناعي المقدمة من طرف ثالث"، ما يعني أن شروط الاستخدام قد تختلف عنها.

وفي سياق متصل، كشفت صور مسربة من واجهة One UI 8.5 عن ملامح ترقية كبيرة لدمج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا، يجري العمل عليها لمساعد سامسونج الرقمي Bixby.

تعتمد تلك القدرات القادمة على تقنيات Perplexity مما قد يجعلها من الميزات المدفوعة القادمة على هواتف Galaxy، وتظهر الصور توجه سامسونج نحو إعادة تقديم المساعد بصيغة أكثر تفاعلية ودقة.

سامسونج الذكاء الاصطناعي هواتف Galaxy ميزات Galaxy AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الجنة والنار

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الضريبة العقارية

يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية

حالة الطقس

تحذير للسائقين: الرؤية تقترب من الصفر.. الضباب يسيطر على الطرق السريعة والزراعية

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية

التموين في يناير.. أسعار السكر والأرز والدقيق والزيوت

إيرادات

بالأرقام.. الحكومة تنجح في تحصيل ضرائب من الوظائف بقيمة 277.23 مليار جنيه بـ 5 شهور

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وحفر آبار جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد