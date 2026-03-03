قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل ممثلي نقابة الأطباء والعلوم الصحية والمعلمين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفودًا تمثل نقابة الأطباء المصرية، والنقابة العامة للعلوم الصحية، ونقابة المهن التعليمية، حيث حرصت الوفود على تقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للغربية، معربين عن خالص تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب محافظ الغربية عن بالغ شكره وتقديره لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابات في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمسيرة العمل والتنمية داخل المحافظة، ومشيرًا إلى أن الأطباء وأطقم العلوم الصحية والمعلمين يمثلون قوى فاعلة في بناء الإنسان، والارتقاء بمستوى الوعي والخدمات، وتعزيز استقرار المجتمع.

وأكد المحافظ أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي تطلعات أبناء الغربية في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أن خدمة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لمقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء العام.

تحرك تنفيذي 

ومن جانبهم، أعرب ممثلو النقابات عن تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة واستعدادهم الدائم للتعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل النقابات المهنية اخبار تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد