محافظ الغربية يستقبل ممثلي نقابة الأطباء والعلوم الصحية والمعلمين

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفودًا تمثل نقابة الأطباء المصرية، والنقابة العامة للعلوم الصحية، ونقابة المهن التعليمية، حيث حرصت الوفود على تقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للغربية، معربين عن خالص تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب محافظ الغربية عن بالغ شكره وتقديره لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الوطني والمهني الذي تضطلع به النقابات في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمسيرة العمل والتنمية داخل المحافظة، ومشيرًا إلى أن الأطباء وأطقم العلوم الصحية والمعلمين يمثلون قوى فاعلة في بناء الإنسان، والارتقاء بمستوى الوعي والخدمات، وتعزيز استقرار المجتمع.

وأكد المحافظ أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي تطلعات أبناء الغربية في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أن خدمة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لمقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء العام.

تحرك تنفيذي

ومن جانبهم، أعرب ممثلو النقابات عن تقديرهم لحسن الاستقبال، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة واستعدادهم الدائم للتعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الغربية.