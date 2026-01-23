أخبار التكنولوجيا | تسريبات تكشف تغييرات محتملة في تصميم آيفون 18 برو.. موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 والحجز المسبق وبدء البيع

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة ميتا Meta، عن بدء توسيع عرض الإعلانات على منصة ثريدز Threads، ليشمل جميع المستخدمين حول العالم، في خطوة ستنطلق تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يكتمل تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

رغم أن مؤتمر آبل السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة يعقد تقليديا في شهر سبتمبر، فإن التسريبات والشائعات حول سلسلة آيفون 18 بدأت بالانتشار مبكرا، مسلطة الضوء على تغييرات محتملة في التصميم والمواصفات.

أعلنت شركة يوبيسوفت Ubisoft، إلغاء 6 ألعاب فيديو، من بينها النسخة المعاد تطويرها والمنتظرة منذ سنوات من لعبة Prince of Persia: The Sands of Time، وذلك في إطار ما وصفته بـ “إعادة ضبط شاملة” لعملياتها التشغيلية.

أطلق تطبيق واتساب رسميا ميزة جديدة تسمح بـ استخدام حسابين على واتساب في نفس التطبيق، في خطوة تسهل على المستخدمين إدارة حياتهم الشخصية والمهنية من جهاز واحد.

تستعد شركة آبل لإحداث تحول جذري في مساعدها الصوتي "سيري" عبر تحويله إلى روبوت دردشة يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى دخول سباق المنافسة مع عمالقة المجال مثل أوبن أي آي وجوجل وأنثروبيك وxAI.

تتزايد التسريبات حول الجيل الجديد من هواتف سامسونج الرائدة، إذ تشير معلومات متداولة إلى أن سلسلة Galaxy S26 قد ترى النور في شهر فبراير المقبل، بدلا من الموعد المعتاد.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال تحت اسم Xiaomi Kids Watch، بسعر 200 دولار أمريكي.

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات رئيسية لهاتفي موتورولا القادمين Moto G77 وMoto G67، وذلك بعد تسرب قوائم لإحدى متاجر البيع الإلكترونية، تضمنت أيضا صورا أولية للهاتفين قبل الإعلان الرسمي عنهما، وتقدم هذه التسريبات نظرة شبه كاملة على الجيل الجديد من سلسلة Moto G.

تستعد شركة ريلمي Realme، للكشف رسميا عن هاتفها الجديد Neo 8 في الصين، وقبل الإطلاق، نشرت الشركة ملصقات دعائية جديدة أكدت تفاصيل الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب البصري.