وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
أخبار التكنولوجيا | تسريبات تكشف تغييرات محتملة في تصميم آيفون 18 برو.. موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 والحجز المسبق وبدء البيع

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ثريدز يبدأ عرض الإعلانات لجميع المستخدمين حول العالم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن بدء توسيع عرض الإعلانات على منصة ثريدز Threads، ليشمل جميع المستخدمين حول العالم، في خطوة ستنطلق تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يكتمل تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

تسريبات تكشف تغييرات محتملة في تصميم آيفون 18 برو

رغم أن مؤتمر آبل السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة يعقد تقليديا في شهر سبتمبر، فإن التسريبات والشائعات حول سلسلة آيفون 18 بدأت بالانتشار مبكرا، مسلطة الضوء على تغييرات محتملة في التصميم والمواصفات.

صدمة لعشاق Prince of Persia.. يوبيسوفت تلغي اللعبة وتغلق استوديوهاتها

أعلنت شركة يوبيسوفت Ubisoft، إلغاء 6 ألعاب فيديو، من بينها النسخة المعاد تطويرها والمنتظرة منذ سنوات من لعبة Prince of Persia: The Sands of Time، وذلك في إطار ما وصفته بـ “إعادة ضبط شاملة” لعملياتها التشغيلية.

رقمين في تطبيق واحد.. كيفية استخدام حسابين على واتساب بسهولة؟

أطلق تطبيق واتساب رسميا ميزة جديدة تسمح بـ استخدام حسابين على واتساب في نفس التطبيق، في خطوة تسهل على المستخدمين إدارة حياتهم الشخصية والمهنية من جهاز واحد.

آبل تتحرك سرا.. تحويل سيري إلى روبوت دردشة ذكي ينافس العمالقة

تستعد شركة آبل لإحداث تحول جذري في مساعدها الصوتي "سيري" عبر تحويله إلى روبوت دردشة يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى دخول سباق المنافسة مع عمالقة المجال مثل أوبن أي آي وجوجل وأنثروبيك وxAI.

موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 والحجز المسبق وبدء البيع

 

تتزايد التسريبات حول الجيل الجديد من هواتف سامسونج الرائدة، إذ تشير معلومات متداولة إلى أن سلسلة Galaxy S26 قد ترى النور في شهر فبراير المقبل، بدلا من الموعد المعتاد.

بتصميم مبتكر وكاميرا قابلة للطي.. شاومي تطلق ساعة Kids Watch للأطفال

 

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال تحت اسم Xiaomi Kids Watch، بسعر 200 دولار أمريكي.

أداء عالي وسعر المناسب.. هواتف موتورولا الاقتصادية بكاميرا 108MP وشاشة OLED

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات رئيسية لهاتفي موتورولا القادمين Moto G77 وMoto G67، وذلك بعد تسرب قوائم لإحدى متاجر البيع الإلكترونية، تضمنت أيضا صورا أولية للهاتفين قبل الإعلان الرسمي عنهما، وتقدم هذه التسريبات نظرة شبه كاملة على الجيل الجديد من سلسلة Moto G.

تسريب سعر وإصدارات ريلمي نيو 8 قبل الإطلاق الرسمي

تستعد شركة ريلمي Realme، للكشف رسميا عن هاتفها الجديد Neo 8 في الصين، وقبل الإطلاق، نشرت الشركة ملصقات دعائية جديدة أكدت تفاصيل الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب البصري.

