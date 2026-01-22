قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تتحرك سرا.. تحويل سيري إلى روبوت دردشة ذكي ينافس العمالقة

سيري
سيري
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإحداث تحول جذري في مساعدها الصوتي "سيري" عبر تحويله إلى روبوت دردشة يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى دخول سباق المنافسة مع عمالقة المجال مثل أوبن أي آي وجوجل وأنثروبيك وxAI. 

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن آبل تطور مشروعا داخليا يحمل الاسم الرمزي "كامبوس" لتجسيد هذا التحول.

من المتوقع أن يدمج الروبوت الجديد عبر جميع أجهزة آبل الرئيسية، بما في ذلك الآيفون والآيباد وأجهزة ماك، ضمن أنظمة التشغيل الخاصة بها، حيث سيحافظ على كافة وظائف سيري الحالية مع إضافة قدرات متقدمة جديدة. 

ومن بين الميزات المنتظرة، القدرة على إجراء محادثات تفاعلية متعددة الجوانب، وتوليد الصور، وتحليل المحتوى المعروض على الشاشة، بالإضافة إلى تحسين أداء البحث على الويب. كما سيدعم التفاعل عبر الأوامر الصوتية والنصية معا.

سيري

ومن المزايا المميزة أيضا تحليل المعلومات المخزنة على الجهاز، حيث سيكون بإمكان المستخدم تقديم وصف غامض لصورة، ليتمكن سيري من مسح تطبيق الصور والعثور على الصورة المناسبة، مستعينا بنموذج ذكاء اصطناعي من تطوير جوجل يشابه أداء Gemini 3.

ومن المتوقع ألا تتوفر هذه النسخة المتطورة من سيري قبل إطلاق تحديث iOS 27، لكن نسخة مبدئية محسنة بذكاء اصطناعي قد تصل في تحديث iOS 26.4 المقرر هذا الربيع.

يذكر أن هذا التطور يأتي في ظل تصريح سابق لكريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، نفى فيه رغبة الشركة في بناء “روبوت دردشة إضافي” منفصل، مؤكدا أن هذا النوع من التكنولوجيا لا يتماشى مع رؤية آبل للذكاء الاصطناعي، ما يجعل التحول المفاجئ خطوة ملفتة للنظر في استراتيجية الشركة المستقبلية.

وفي سياق متصل، أفادت بعض التقارير بأن آبل تعمل على إدخال تحسينات واسعة على عدد من خدماتها الرقمية، وعلى رأسها نسخة أكثر تخصيصا من مساعدها الافتراضي سيري، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل.

وذلك بعد أن أعلنت الشركتان عن شراكة تمتد لعدة سنوات، ستعتمد بموجبها آبل على نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي من جوجل لتشغيل بعض تقنياتها الأساسية، وقال الطرفان في بيان مشترك إن هذا التعاون سيفتح الباب أمام “تجارب جديدة ومبتكرة” لمستخدمي أجهزة آبل.

آبل سيري روبوت دردشة كامبوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد