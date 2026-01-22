آبل تتحرك سرا.. تحويل سيري إلى روبوت دردشة ذكي ينافس العمالقة

تستعد شركة آبل لإحداث تحول جذري في مساعدها الصوتي "سيري" عبر تحويله إلى روبوت دردشة يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى دخول سباق المنافسة مع عمالقة المجال مثل أوبن أي آي وجوجل وأنثروبيك وxAI.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن آبل تطور مشروعا داخليا يحمل الاسم الرمزي "كامبوس" لتجسيد هذا التحول.

من المتوقع أن يدمج الروبوت الجديد عبر جميع أجهزة آبل الرئيسية، بما في ذلك الآيفون والآيباد وأجهزة ماك، ضمن أنظمة التشغيل الخاصة بها، حيث سيحافظ على كافة وظائف سيري الحالية مع إضافة قدرات متقدمة جديدة.

ومن بين الميزات المنتظرة، القدرة على إجراء محادثات تفاعلية متعددة الجوانب، وتوليد الصور، وتحليل المحتوى المعروض على الشاشة، بالإضافة إلى تحسين أداء البحث على الويب. كما سيدعم التفاعل عبر الأوامر الصوتية والنصية معا.

سيري

ومن المزايا المميزة أيضا تحليل المعلومات المخزنة على الجهاز، حيث سيكون بإمكان المستخدم تقديم وصف غامض لصورة، ليتمكن سيري من مسح تطبيق الصور والعثور على الصورة المناسبة، مستعينا بنموذج ذكاء اصطناعي من تطوير جوجل يشابه أداء Gemini 3.

ومن المتوقع ألا تتوفر هذه النسخة المتطورة من سيري قبل إطلاق تحديث iOS 27، لكن نسخة مبدئية محسنة بذكاء اصطناعي قد تصل في تحديث iOS 26.4 المقرر هذا الربيع.

يذكر أن هذا التطور يأتي في ظل تصريح سابق لكريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، نفى فيه رغبة الشركة في بناء “روبوت دردشة إضافي” منفصل، مؤكدا أن هذا النوع من التكنولوجيا لا يتماشى مع رؤية آبل للذكاء الاصطناعي، ما يجعل التحول المفاجئ خطوة ملفتة للنظر في استراتيجية الشركة المستقبلية.

وفي سياق متصل، أفادت بعض التقارير بأن آبل تعمل على إدخال تحسينات واسعة على عدد من خدماتها الرقمية، وعلى رأسها نسخة أكثر تخصيصا من مساعدها الافتراضي سيري، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل.

وذلك بعد أن أعلنت الشركتان عن شراكة تمتد لعدة سنوات، ستعتمد بموجبها آبل على نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي من جوجل لتشغيل بعض تقنياتها الأساسية، وقال الطرفان في بيان مشترك إن هذا التعاون سيفتح الباب أمام “تجارب جديدة ومبتكرة” لمستخدمي أجهزة آبل.