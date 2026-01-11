جهاز واحد بوجهين.. آبل تقترب من كسر قواعد الآيفون

تستعد شركة آبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، وسط توقعات بإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال العام الجاري، بالتزامن مع الكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro.

ووفقا لتقرير نشره موقع 9To5Mac نقلا عن منصتي Six Colors و512 Pixels، فإن الهاتف المرتقب الذي يتداول باسم iPhone Fold، سيتبع فلسفة تصميم مختلفة عن الهواتف القابلة للطي المعروفة حاليا، مثل Galaxy Z Fold من سامسونج أو Pixel Fold من جوجل.

آبل تزود آيفون فولد بتصميم آيباد ميني

تشير المعلومات إلى أن الجهاز سيبدو، عند فتحه، أقرب في هيئته إلى جهاز آيباد ميني، في حين سيكون عند إغلاقه أقصر وأعرض من هواتف آيفون التقليدية ذات التصميم المسطح.

وبحسب تحليل Six Colors لبيانات سلاسل التوريد الخاصة بآبل، سيأتي الهاتف القابل للطي بتصميم أكثر عرضا وأقل طولا مقارنة بإصدارات آيفون الحالية عند طيه.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون أقصر من سلسلة iPhone mini التي أوقفت آبل إنتاجها، مع كونه أعرض من طراز iPhone Pro Max في وضع الإغلاق.

وعند فتح الجهاز، من المتوقع أن يعتمد شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، وهي النسبة نفسها المستخدمة في أجهزة آيباد ميني، إلا أن الشاشة ستكون أصغر حجما، بقياس يقارب 7.76 بوصة.

وتنسجم هذه التفاصيل مع تسريبات سابقة تحدثت عن شاشة داخلية بحجم يقارب 7.8 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة.

وأشار المحلل التقني جيف بو إلى أن الشاشة الخارجية قد تأتي بدقة 2088 × 1422 بكسل، في حين تصل دقة الشاشة الداخلية القابلة للطي إلى 2713 × 1920 بكسل.

وقد يمنح اعتماد نسبة 4:3 آبل ميزة مختلفة في تجربة الاستخدام، خاصة في مشاهدة الفيديوهات، حيث توفر مساحة عرض أكثر ملاءمة لمقاطع الفيديو القياسية مقارنة بالتصاميم التي تعتمد شاشتين رأسيتين متجاورتين.

كما قد تستغل آبل المساحة الأكبر لتقديم مزايا جديدة في نظام iOS، مثل أدوات متقدمة لتعدد المهام أو تقسيم الشاشة، على غرار ما هو متاح في iPadOS.

من حيث السمك، تشير التقديرات إلى أن الهاتف سيبلغ سمكه ما بين 9 و9.5 ملم عند الطي، وينخفض إلى نحو 4.5 – 4.8 ملم عند فتحه بالكامل، ليكون بذلك أكثر سمكا قليلا من هاتف Galaxy Z Fold 7.

أما على صعيد الكاميرات، فمن المتوقع أن يضم الجهاز أربع كاميرات، تشمل كاميرتين خلفيتين، إلى جانب كاميرا أمامية لكل شاشة. ويرجح أن تأتي الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع أو عدسة مقربة، في حين ستعتمد الكاميرات الأمامية على مستشعرات بدقة 24 ميجابكسل.

وفي خطوة لافتة، قد تتخلى آبل عن Face ID في هذا الطراز لصالح Touch ID، ما قد يمهد للاستغناء عن تصميم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، واستبداله بثقوب صغيرة للكاميرات الأمامية.

وسيعمل الهاتف القابل للطي بمعالج من سلسلة A20، يتوقع ظهوره لأول مرة مع سلسلة iPhone 18، والمصنع بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، ما سيمنح الجهاز تحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تعمل مباشرة على الجهاز.

هاتف iPhone Fold

المواصفات المتوقعة لهاتف iPhone Fold:

الشاشة الخارجية: بقياس 5.5 بوصة وبدقة 2088 × 1422 بكسل

الشاشة الداخلية: بقياس 7.76 بوصة – بدقة 2713 × 1920 بكسل

المعالج: آبل A20 Pro

الكاميرا الخلفية: نظام مزدوج مع مستشعر رئيسي 48 ميجابكسل

الكاميرات الأمامية: 24 ميجابكسل لكل شاشة

السمك: 9–9.5 ملم (مطوي) و4.5–4.8 ملم (مفتوح)