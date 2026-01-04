قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر iPhone 18 Pro.. تسريبات تشير إلى زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في وقت لاحق من هذا العام، ومع اقتراب موعد الإعلان، بدأت التسريبات حول الجيل الجديد من هواتفها الرائدة بالظهور. 

وتشير أحدث التقارير إلى أن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max قد يشهدان ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالإصدارات السابقة.

سبب زيادة الأسعار

وفقا لموقع Moneyudn التايواني، تواجه آبل ارتفاعا في تكاليف الإنتاج بسبب استخدام شركة TSMC لتقنية 2 نانومتر في تصنيع شريحة A20 Pro الجديدة، والتي لم يعلن عنها بعد. 

وتعد TSMC أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وهي المورد الرئيسي لشرائح آبل.

من المتوقع أن تشغل شريحة A20 Pro كلا من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي المتوقع.

ومن المرجح أن يتم إطلاق الأجهزة الثلاثة في سبتمبر 2026، بينما قد يصل iPhone Air المزود بنفس الشريحة في أوائل 2027. أما iPhone 18 وiPhone 18e فمن المتوقع أن تستخدم شريحة A20 القياسية.

iPhone 17 Pro

قفزة كبيرة في تكلفة الشريحة

تشير التقارير إلى أن شريحتي A20 وA20 Pro سيتم تصنيعهما بتقنية 2 نانومتر، ما يمنح تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة مقارنة بشريحة A19 وA19 Pro المصنوعة بتقنية 3 نانومتر. 

إلا أن هذا التقدم يأتي بتكلفة أعلى، حيث بلغ سعر رقاقة السيليكون 12 بوصة لتقنية 2 نانومتر حوالي 30 ألف دولار، مقارنة بـ 20 ألف دولار لتقنية 3 نانومتر.

نتيجة لذلك، يقدر سعر شريحة A20 أو A20 Pro لكل وحدة بحوالي 280 دولارا لهواتف iPhone 18، أي زيادة بنسبة 87% مقارنة بـ 150 دولارا لشريحة A19 Pro، وستكون ستة أضعاف تكلفة شريحة A18 Pro البالغة 50 دولارا.

هذا قد يضع آبل أمام خيارين: تحمل الخسارة على الأرباح أو رفع أسعار هواتف iPhone 18 Pro، خاصة مع استمرار نقص الذواكر الذي قد يزيد تكاليف الإنتاج.

ما نعرفه عن iPhone 18 Pro

بالإضافة إلى شريحة A20 Pro الجديدة، من المتوقع أن تشهد هواتف iPhone 18 Pro تغييرات تصميمية كبيرة:

- احتمال إزالة الجزيرة الديناميكية واستبداله بكاميرا أمامية ضمن ثقب في الشاشة، مع دعم Face ID تحت الشاشة.

- تصميم موحد بلون واحد بدلا من التصميم ثنائي اللون في iPhone 17 Pro.

- كاميرا رئيسية بعدسة بفتحة متغيرة، تمنح التحكم الأفضل في عمق المجال.

موعد الإطلاق والأسعار المتوقعة

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026، إلى جانب الهاتف القابل للطي المتوقع، ولم تحدد آبل بعد الأسعار النهائية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

للمقارنة، يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1498 دولار، بينما يحمل iPhone 17 Pro Max سعر 1665 دولار، لذا من المحتمل أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1628 دولار، بينما ستبلغ تكلفة حوالي iPhone 18 Pro Max سعر 1795 دولار

iPhone 18 Pro رفع أسعار هواتف آيفون آبل سعر iPhone 18 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

دونالد ترامب ونيكولاس مادورو

كامالا هاريس: العملية العسكرية في فنزويلا غير قانونية

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالإسكندرية

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأسيوط

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد