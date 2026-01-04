سعر iPhone 18 Pro.. تسريبات تشير إلى زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في وقت لاحق من هذا العام، ومع اقتراب موعد الإعلان، بدأت التسريبات حول الجيل الجديد من هواتفها الرائدة بالظهور.

وتشير أحدث التقارير إلى أن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max قد يشهدان ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالإصدارات السابقة.

سبب زيادة الأسعار

وفقا لموقع Moneyudn التايواني، تواجه آبل ارتفاعا في تكاليف الإنتاج بسبب استخدام شركة TSMC لتقنية 2 نانومتر في تصنيع شريحة A20 Pro الجديدة، والتي لم يعلن عنها بعد.

وتعد TSMC أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وهي المورد الرئيسي لشرائح آبل.

من المتوقع أن تشغل شريحة A20 Pro كلا من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي المتوقع.

ومن المرجح أن يتم إطلاق الأجهزة الثلاثة في سبتمبر 2026، بينما قد يصل iPhone Air المزود بنفس الشريحة في أوائل 2027. أما iPhone 18 وiPhone 18e فمن المتوقع أن تستخدم شريحة A20 القياسية.

iPhone 17 Pro

قفزة كبيرة في تكلفة الشريحة

تشير التقارير إلى أن شريحتي A20 وA20 Pro سيتم تصنيعهما بتقنية 2 نانومتر، ما يمنح تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة مقارنة بشريحة A19 وA19 Pro المصنوعة بتقنية 3 نانومتر.

إلا أن هذا التقدم يأتي بتكلفة أعلى، حيث بلغ سعر رقاقة السيليكون 12 بوصة لتقنية 2 نانومتر حوالي 30 ألف دولار، مقارنة بـ 20 ألف دولار لتقنية 3 نانومتر.

نتيجة لذلك، يقدر سعر شريحة A20 أو A20 Pro لكل وحدة بحوالي 280 دولارا لهواتف iPhone 18، أي زيادة بنسبة 87% مقارنة بـ 150 دولارا لشريحة A19 Pro، وستكون ستة أضعاف تكلفة شريحة A18 Pro البالغة 50 دولارا.

هذا قد يضع آبل أمام خيارين: تحمل الخسارة على الأرباح أو رفع أسعار هواتف iPhone 18 Pro، خاصة مع استمرار نقص الذواكر الذي قد يزيد تكاليف الإنتاج.

ما نعرفه عن iPhone 18 Pro

بالإضافة إلى شريحة A20 Pro الجديدة، من المتوقع أن تشهد هواتف iPhone 18 Pro تغييرات تصميمية كبيرة:

- احتمال إزالة الجزيرة الديناميكية واستبداله بكاميرا أمامية ضمن ثقب في الشاشة، مع دعم Face ID تحت الشاشة.

- تصميم موحد بلون واحد بدلا من التصميم ثنائي اللون في iPhone 17 Pro.

- كاميرا رئيسية بعدسة بفتحة متغيرة، تمنح التحكم الأفضل في عمق المجال.

موعد الإطلاق والأسعار المتوقعة

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في سبتمبر 2026، إلى جانب الهاتف القابل للطي المتوقع، ولم تحدد آبل بعد الأسعار النهائية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

للمقارنة، يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1498 دولار، بينما يحمل iPhone 17 Pro Max سعر 1665 دولار، لذا من المحتمل أن يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1628 دولار، بينما ستبلغ تكلفة حوالي iPhone 18 Pro Max سعر 1795 دولار