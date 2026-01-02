قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها
تكنولوجيا وسيارات

كيفية إنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي على آيفون.. دليل خطوة بخطوة

Apple Intelligence
Apple Intelligence
شيماء عبد المنعم

تخطو آبل خطوة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال Apple Intelligence، وليس فقط من خلال أدوات الكتابة الذكية أو الاقتراحات التنبؤية، بل أيضا في مجال الإبداع. 

ومع وصول ميزة Image Playground، أصبح لدى مستخدمي آيفون طريقة مدمجة لتوليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الفور، دون الحاجة لتطبيقات أو اشتراكات خارجية. 

وتعد هذه الخطوة هي أولى خطوات آبل الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي في فنون الصور الموجهة للمستهلكين، وهي مصممة لتكون بسيطة وآمنة وممتعة.

سواء كنت طالبا، أو مصورا محترفا، أو مستخدما عاديا، يتيح لك هذا الأداة تحويل خيالك إلى صور قابلة للمشاركة في ثوان عبر تطبيقات مثل الرسائل و الملاحظات. 

وإذا كنت تتساءل عن كيفية البدء في استخدام هذه التقنية، إليك دليل خطوة بخطوة لإنشاء صور باستخدام Apple Intelligence على جهاز آيفون الخاص بك.

المتطلبات

- الأجهزة المدعومة: آيفون 15 برو/برو ماكس، آيفون 16/16 بلس، آيفون 16 برو/برو ماكس.

- البرمجيات: تحديث iOS 18.2 أو أحدث.

- الوصول: تطبيق Image Playground أو التكامل داخل تطبيقات مثل الرسائل، الملاحظات، وغيرها من تطبيقات آبل.

Apple Intelligence

خطوات إنشاء صور باستخدام Apple Intelligence

1. تحديث جهاز الآيفون إلى iOS 18.2 أو أحدث.

2. فتح Image Playground:

- متاح كتطبيق مستقل.

- أيضا مدمج في تطبيقات مثل الرسائل و الملاحظات.

3. اختيار وضع الإبداع:

- موجه نصي: اكتب ما تريد (على سبيل المثال: "قطة ترتدي نظارات شمسية على الشاطئ").

- الثيمات والأنماط: اختر من الخيارات المنسقة من آبل مثل الكرتوني، الرسم، أو الواقعي.

- صور الأصدقاء: إنشاء صور ممتعة تتضمن الأشخاص من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

.4 تخصيص التفاصيل: قم بتعديل الخلفية، العناصر، أو الأسلوب الفني.

5. إنشاء الصورة: يقوم Apple Intelligence بإنشاء الصورة على الفور على جهازك.

6. حفظ أو مشاركة الصورة: يمكنك تصدير الصورة إلى الصور، إرسالها عبر الرسائل، أو استخدامها في الملاحظات.

المزايا المميزة

- توليد غير محدود ومجاني: على عكس التطبيقات الخارجية للذكاء الاصطناعي، أبل لا تفرض رسوما على توليد الصور.

- الخصوصية على الجهاز: يتم إنشاء الصور محليا على الجهاز، مما يحافظ على أمان بياناتك الشخصية.

- التكامل عبر التطبيقات: يمكنك إدراج الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المحادثات أو المستندات.

تقدم آبل عبر هذه الأداة تجربة مبتكرة وفريدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسهل على المستخدمين استكشاف إبداعاتهم دون تعقيدات أو تكاليف إضافية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

