حرب الطيات تشتعل.. أوبو تتحدى آبل قبل تطوير آيفون القابل للطي

تستعد شركة آبل لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي هذا العام تحت اسم iPhone Fold، لكن يبدو أن المنافسة في هذا القطاع لن تكون سهلة، حيث تخطط شركة أوبو الصينية لمواجهة العملاق الأمريكي بقوة.

وفقا لتقرير صادر عن Smartprix، ستطلق أوبو جهازين قابلين للطي في عام 2026، أحدهما سيكون منافسا مباشرا لـ iPhone Fold.

أوبو تكشف عن خطة إطلاق مزدوجة

ينص التقرير على أن استراتيجية أوبو لهذا العام تعتمد على إطلاق مزدوج، بدءا مع هاتف Find N6، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في الصين خلال فبراير، مع توفره عالميا في شهر مارس المقبل.

ويستهدف Find N6 المستخدمين الباحثين عن أداء قوي، إذ سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي ضخمة بسعة 16 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بشاشة رئيسية من نوع LTPO OLED بحجم 8.12 بوصة ودقة 2K مع معدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى شاشة خارجية AMOLED بحجم 6.62 بوصة.

ويأتي الهاتف بتصميم مشابه للهاتف السابق Find N5، مع كاميرا ثلاثية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 50 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية مزدوجة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 80 واط والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات، مع وزن إجمالي يبلغ حوالي 225 جرام.

Find N6

منافس آيفون القابل للطي قيد التحضير

الأكثر إثارة للاهتمام هو الهاتف القابل للطي الثاني Find N7، الذي يتوقع أن ينافس iPhone Fold مباشرة عند إطلاقه في سبتمبر، بالتزامن مع إطلاق آبل.

وسيحافظ Find N7 على نفس نظام الكاميرات العالي الجودة وبطارية N6، لكنه سيتبنى تصميما أوسع يشبه كتابا، مستعيدا نسب الهاتف الأصلي Oppo Find N، بما يتماشى مع أبعاد الهاتف القابل للطي الأول من أبل المتوقع أن يكون مشابها من حيث الشكل.

لم تكشف أوبو بعد عن مواصفات Find N7 بالكامل، لكن يرجح أن تكون مشابهة لـ Find N6.

كما لم تتوفر معلومات دقيقة حول أسعار الجهازين، علما أن Find N5 تم إطلاقه في الصين بسعر 8999 يوان، بينما من المتوقع أن يبلغ سعر iPhone Fold حوالي 2400 دولار أمريكي في الولايات المتحدة.