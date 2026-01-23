قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مبتكر وكاميرا قابلة للطي.. شاومي تطلق ساعة Kids Watch للأطفال

ساعة Xiaomi Kids Watch
ساعة Xiaomi Kids Watch
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال تحت اسم Xiaomi Kids Watch، بسعر 200 دولار أمريكي. 

وتركز ساعة شاومي الجديدة على معايير السلامة والتواصل وسهولة الاستخدام، وتتوفر بلونين هما الأزرق والأرجواني.

تصميم ومواصفات ساعة Xiaomi Kids Watch

تتميز ساعة Xiaomi Kids Watch بتصميم فريد بإطار ثماني الأضلاع، مع كاميرا قابلة للطي تتيح التبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية، مدعومة بتأثيرات رسومية تفاعلية تناسب الأطفال. 

وتضم الساعة كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل لتوثيق اللحظات اليومية.

ساعة Xiaomi Kids Watch 

وتأتي ساعة Xiaomi Kids Watch، بشاشة AMOLED قياس 1.75 بوصة وبدقة 390 × 450 بكسل، مع 1 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. 

كما تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية حتى 50% خلال نحو 30 دقيقة، وتضم بطارية بسعة 740 مللي أمبير مصممة للاستخدام طوال اليوم، مع وضع خاص لإطالة عمر البطارية عند الحاجة. وتدعم الساعة مقاومة الماء حتى 20 مترا.

ساعة Xiaomi Kids Watch 

على صعيد تتبع الموقع، تدعم الساعة أنظمة GPS وBeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS، إلى جانب تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الموقع على مستوى الطوابق داخل المباني. 

كما توفر شاومي مزايا أمان إضافية تشمل السياج الجغرافي، وتنبيهات الوصول إلى المدرسة، وسجل المواقع، وزر اتصال طوارئ SOS بنقرة واحدة.

تدعم ساعة Xiaomi Kids Watch المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، والرسائل الصوتية، بالإضافة إلى نسخ مخصصة للأطفال من تطبيقي WeChat وQQ. 

كما تضم تقنية NFC لدعم بطاقات المواصلات، وبطاقات الدخول، وأقفال الأبواب الذكية المتوافقة، ويمكن للوالدين ربط الساعة بنظام المنزل الذكي من شاومي عبر المساعد الصوتي Xiao Ai.

تتضمن ساعة Xiaomi Kids Watch ميزات لمتابعة معدل ضربات القلب والحالة المزاجية، إلى جانب نظام رياضي مخصص يضم 18 وضعا رياضيا مصمما لطلاب المراحل التعليمية K12. 

كما ترسل الساعة تنبيهات تلقائية في حال دخول الطفل إلى مناطق مائية خطرة، ما يعزز مستوى الرقابة الأبوية.

وأكدت شاومي أنها أخضعت الساعة لأكثر من 170 اختبارا للجودة والسلامة لضمان المتانة وأمان الاستخدام للأطفال، مع دعم تشفير البيانات محليا، ونقل سحابي آمن، وخيارات تحكم تركز على حماية الخصوصية.

شاومي Xiaomi Kids Watch ساعة ذكية ساعات الأطفال ساعة شاومي الجديدة سعر Kids Watch مواصفات شاومي Kids Watch

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

صورة أرشيفية

جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى

ترشيحاتنا

كأس العالم 2026

تطور جديد.. هل تنسحب منتخبات أفريقيا من كأس العالم 2026؟

الإيجار القديم

بدأ العد التنازلي.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية لشقق الإيجار القديم

الذهب

حين يتخلى الذهب عن خموله.. مركب غير مسبوق يهز مسلمات الكيمياء| إيه الحكاية؟

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد