بتصميم مبتكر وكاميرا قابلة للطي.. شاومي تطلق ساعة Kids Watch للأطفال

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق ساعة ذكية جديدة مخصصة للأطفال تحت اسم Xiaomi Kids Watch، بسعر 200 دولار أمريكي.

وتركز ساعة شاومي الجديدة على معايير السلامة والتواصل وسهولة الاستخدام، وتتوفر بلونين هما الأزرق والأرجواني.

تصميم ومواصفات ساعة Xiaomi Kids Watch

تتميز ساعة Xiaomi Kids Watch بتصميم فريد بإطار ثماني الأضلاع، مع كاميرا قابلة للطي تتيح التبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية، مدعومة بتأثيرات رسومية تفاعلية تناسب الأطفال.

وتضم الساعة كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل لتوثيق اللحظات اليومية.

ساعة Xiaomi Kids Watch

وتأتي ساعة Xiaomi Kids Watch، بشاشة AMOLED قياس 1.75 بوصة وبدقة 390 × 450 بكسل، مع 1 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

كما تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية حتى 50% خلال نحو 30 دقيقة، وتضم بطارية بسعة 740 مللي أمبير مصممة للاستخدام طوال اليوم، مع وضع خاص لإطالة عمر البطارية عند الحاجة. وتدعم الساعة مقاومة الماء حتى 20 مترا.

ساعة Xiaomi Kids Watch

على صعيد تتبع الموقع، تدعم الساعة أنظمة GPS وBeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS، إلى جانب تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الموقع على مستوى الطوابق داخل المباني.

كما توفر شاومي مزايا أمان إضافية تشمل السياج الجغرافي، وتنبيهات الوصول إلى المدرسة، وسجل المواقع، وزر اتصال طوارئ SOS بنقرة واحدة.

تدعم ساعة Xiaomi Kids Watch المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، والرسائل الصوتية، بالإضافة إلى نسخ مخصصة للأطفال من تطبيقي WeChat وQQ.

كما تضم تقنية NFC لدعم بطاقات المواصلات، وبطاقات الدخول، وأقفال الأبواب الذكية المتوافقة، ويمكن للوالدين ربط الساعة بنظام المنزل الذكي من شاومي عبر المساعد الصوتي Xiao Ai.

تتضمن ساعة Xiaomi Kids Watch ميزات لمتابعة معدل ضربات القلب والحالة المزاجية، إلى جانب نظام رياضي مخصص يضم 18 وضعا رياضيا مصمما لطلاب المراحل التعليمية K12.

كما ترسل الساعة تنبيهات تلقائية في حال دخول الطفل إلى مناطق مائية خطرة، ما يعزز مستوى الرقابة الأبوية.

وأكدت شاومي أنها أخضعت الساعة لأكثر من 170 اختبارا للجودة والسلامة لضمان المتانة وأمان الاستخدام للأطفال، مع دعم تشفير البيانات محليا، ونقل سحابي آمن، وخيارات تحكم تركز على حماية الخصوصية.