تسريبات تكشف تغييرات محتملة في تصميم آيفون 18 برو

رغم أن مؤتمر آبل السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة يعقد تقليديا في شهر سبتمبر، فإن التسريبات والشائعات حول سلسلة آيفون 18 بدأت بالانتشار مبكرا، مسلطة الضوء على تغييرات محتملة في التصميم والمواصفات.

وبحسب تسريب جديد نشره المسرب المعروف Digital Chat Station عبر منصة “ويبو” الصينية، فإن آبل قد تجري تعديلات على تصميم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island في بعض طرازات آيفون 18 القادمة.

ووفقا للمعلومات المتداولة، سيستمر كل من آيفون 18 وiPhone Air 2 في الاعتماد على تصميم الجزيرة الديناميكية الحالي.

بينما يتوقع أن تحصل نسختا آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max على فتحة مدمجة أسفل الشاشة، ما قد يشير إلى تقليص حجم الجزيرة الديناميكية أو استبداله بتصميم الثقب Hole-Punch لأول مرة في هواتف آيفون الرائدة.

وعلى مستوى الشاشات، تشير التسريبات إلى أن أحجام شاشات سلسلة آيفون 18 ستبقى دون تغيير مقارنة بسلسلة iPhone 17، حيث سيأتي iPhone 18 وiPhone 18 Pro بشاشة قياس 6.27 بوصة، بينما يحصل iPhone Air 2 على شاشة 6.55 بوصة، في حين يواصل iPhone 18 Pro Max تقديم أكبر شاشة بقياس 6.86 بوصة.

كما ستدعم جميع الطرازات شاشات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، ورغم عدم وجود تحسينات واضحة في مواصفات الشاشة، فإن استمرار فئة iPhone Air 2 ضمن تشكيلة آيفون 18 يلفت الانتباه، خاصة في ظل تقارير سابقة أشارت إلى أن مبيعات iPhone Air لم تحقق الأداء المتوقع مقارنة ببقية أجهزة iPhone 17.

في المقابل، لم تتضمن التسريبات الأخيرة أي معلومات جديدة حول هاتف آيفون القابل للطي، الذي تشير التوقعات إلى إطلاقه بالتزامن مع سلسلة آيفون 18.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي،يتوقع أن تتوالى المزيد من التسريبات خلال الفترة المقبلة، ما قد يكشف بشكل أوضح عن خطط آبل ومواصفات هواتف آيفون 18 المنتظرة.