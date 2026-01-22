قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
المؤبد لـ 3 متهمين خطفوا سيدة واعتدوا عليها بالإكراه في البحيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تسريبات تكشف تغييرات محتملة في تصميم آيفون 18 برو

شيماء عبد المنعم

رغم أن مؤتمر آبل السنوي للكشف عن هواتف آيفون الجديدة يعقد تقليديا في شهر سبتمبر، فإن التسريبات والشائعات حول سلسلة آيفون 18 بدأت بالانتشار مبكرا، مسلطة الضوء على تغييرات محتملة في التصميم والمواصفات.

وبحسب تسريب جديد نشره المسرب المعروف Digital Chat Station عبر منصة “ويبو” الصينية، فإن آبل قد تجري تعديلات على تصميم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island في بعض طرازات آيفون 18 القادمة.

ووفقا للمعلومات المتداولة، سيستمر كل من آيفون 18 وiPhone Air 2 في الاعتماد على تصميم الجزيرة الديناميكية الحالي.

بينما يتوقع أن تحصل نسختا آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max على فتحة مدمجة أسفل الشاشة، ما قد يشير إلى تقليص حجم الجزيرة الديناميكية أو استبداله بتصميم الثقب Hole-Punch لأول مرة في هواتف آيفون الرائدة.

وعلى مستوى الشاشات، تشير التسريبات إلى أن أحجام شاشات سلسلة آيفون 18 ستبقى دون تغيير مقارنة بسلسلة iPhone 17، حيث سيأتي iPhone 18 وiPhone 18 Pro بشاشة قياس 6.27 بوصة، بينما يحصل iPhone Air 2 على شاشة 6.55 بوصة، في حين يواصل iPhone 18 Pro Max تقديم أكبر شاشة بقياس 6.86 بوصة. 

كما ستدعم جميع الطرازات شاشات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، ورغم عدم وجود تحسينات واضحة في مواصفات الشاشة، فإن استمرار فئة iPhone Air 2 ضمن تشكيلة آيفون 18 يلفت الانتباه، خاصة في ظل تقارير سابقة أشارت إلى أن مبيعات iPhone Air لم تحقق الأداء المتوقع مقارنة ببقية أجهزة iPhone 17.

في المقابل، لم تتضمن التسريبات الأخيرة أي معلومات جديدة حول هاتف آيفون القابل للطي، الذي تشير التوقعات إلى إطلاقه بالتزامن مع سلسلة آيفون 18.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي،يتوقع أن تتوالى المزيد من التسريبات خلال الفترة المقبلة، ما قد يكشف بشكل أوضح عن خطط آبل ومواصفات هواتف آيفون 18 المنتظرة.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

