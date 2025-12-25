تسريبات آيفون 18 برو .. 6 ميزات جديدة لم ترها من قبل

من المتوقع أن تطرح سلسلة iPhone 18 العام المقبل نسخة قابلة للطي، لكن أكثر الطرازات شعبية ستظل آيفون 18 برو وPro Max، وفيما يلي 6 سنستعرض ميزات جديدة يشاع عنها بالنسبة لطراز آيفون 18 برو:

ميزات آيفون 18 برو

من المتوقع أن يحتفظ آيفون 18 برو وPro Max بالحجم والتصميم الأساسي لطرازات هذا العام، مع ثلاث تغييرات رئيسية تجعل التصميم أكثر حداثة:

- تصميم محدث:

يشمل تصغير الجزيرة الديناميكية، وتوحيد شكل الخلفية، إلى جانب خيارات ألوان جديدة، حيث تشير التسريبات إلى أن تصغير الجزيرة الديناميكية سيكون نتيجة نقل مكونات Face ID أسفل الشاشة، مما يسمح بأصغر فتحة عرض في السنوات الأخيرة.



أما بالنسبة للخلفية الثنائية اللون في iPhone 17 Pro فقد لاقت آراء متباينة، ومن المتوقع أن تعالج آبل ذلك من خلال دمج ألوان الألومنيوم والزجاج بشكل أكثر تناغما، وبالنسبة للألوان، تشير التسريبات إلى أن آبل تختبر ظلال القهوة البنية، البنفسجي، والبرجندي، مع احتمال تقديم خيارات نهائية مختلفة عند الإطلاق.

- شريحة A20 Pro:

كل عام يحصل الآيفون على شريحة جديدة، ومن المتوقع أن تكون A20 Pro طفرة كبيرة، ستكون أول شريحة آبل تعتمد على تقنية تصنيع 2 نانومتر، ستستخدم تقنية WMCM، هذه التحسينات ستمنح آيفون 18 برو أداء وكفاءة أعلى، بالإضافة إلى قدرات محسنة في مهام الذكاء الاصطناعي.

شريحة A20 Pro

- كاميرا بفتحة متغيرة والمزيد:



تظل تحسينات الكاميرا من أبرز ميزات آبل الجديدة.

من المتوقع أن يأتي آيفون 18 برو بكاميرا رئيسية بفتحة متغيرة تتيح التحكم في عمق المجال، بحيث يمكن:

- الحصول على عمق مجال ضحل لعزل الموضوع عن الخلفية

- عمق متوسط للحفاظ على الخلفية قابلة للتعرف

- عمق كامل عند الحاجة لتركيز كل العناصر في الصورة

هناك تغييرات أخرى متوقعة في الكاميرا، لكن فتحة العدسة المتغيرة هي الأكثر لفتا للانتباه.

- عمر بطارية أفضل من أي وقت مضى:

قدمت طرازات iPhone 17 Pro وPro Max أكبر بطاريات آيفون على الإطلاق، ومن المتوقع أن تستمر آبل في زيادة حجم البطارية.



وفق تسريبات موثوقة، سيكون iPhone 18 Pro Max أكثر سمكا وثقلا لاستيعاب بطارية أكبر، ومن المحتمل أن يحصل الطراز الأصغر أيضا على تحسينات في البطارية.

- ميزة التحكم بالكاميرا 2.0:



ظهرت ميزة التحكم بالكاميرا لأول مرة في iPhone 16 كـ زر مخصص مع إيماءات لمس للتحكم في التكبير، التعريض، اللون، والمزيد، لكنها كانت معقدة للبعض.



من المتوقع أن تقدم آبل نسخة أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام على iPhone 18، مع إزالة بعض مكونات اللمس وتحسين التجربة العامة.

- مودم C2:



بعد سنوات من التطوير، بدأت آبل باستبدال مودمات Qualcomm بمودمات داخلية، حيث ظهر مودم C1 في iPhone 16e، ثم C1X في iPhone Air، والآن من المتوقع أن يأتي مودم C2 في iPhone 18 Pro وPro Max

مودمات 5G الخاصة بآبل أثبتت أداء جيدا مع تحسين الكفاءة وعمر البطارية، ومن المتوقع أن يبني مودم C2 على هذا الأساس القوي.