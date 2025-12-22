قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسرار iOS 26 تظهر للعلن وميزات خفية تحول تجربة آيفون

iOS 26
iOS 26
احمد الشريف

كشفت عمليات تحليل متقدمة لأكواد نظام iOS 26 الذي تطوره شركة آبل حاليًا عن ميزات وخصائص جديدة كانت مخفية عن العموم إلى الآن. 

وتشير المعلومات المستخرجة من البيانات البرمجية إلى أن iOS 26 سيشهد تحديثات جوهرية في واجهة المستخدم، الذكاء الاصطناعي المدمج، وتجربة الخصوصية، ما قد يعكس اتجاهًا جديدًا في استراتيجية آبل للعام المقبل.

ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

أظهر تحليل الأكواد المسربة وجود أدوات ذكاء اصطناعي معمقة مدمجة في iOS 26 بشكل أعمق من الإصدارات السابقة. 

وتتضمن هذه الأدوات معالجة النصوص الذكية، تحسين الصور تلقائيًا، وتوليد ملخصات فورية للإشعارات والرسائل، مما يوحي بأن آبل تركز على تحسين الإنتاجية وتقليل الحمل على المستخدم في التعامل مع المعلومات اليومية.

تحديثات واجهة المستخدم الرادية

كشفت البيانات المستخرجة عن إعادة تصميم شاملة لواجهة القفل (Lock Screen)، مع إمكانيات تخصيص أعمق وعناصر تفاعلية جديدة. 

كما يشير التحليل إلى إضافة عناصر واجهة ديناميكية متقدمة تتفاعل مع الوقت والموقع الجغرافي، ما يجعل تجربة استخدام الجهاز أكثر انغمارًا وتفاعلية.

معايير خصوصية محسنة

يبدو أن آبل تولي الخصوصية أولوية قصوى في iOS 26، حيث تشير الأكواد إلى آليات تشفير محسنة وتحكم محدث للمستخدم على البيانات الشخصية. 

وتتضمن التحديثات لوحة معلومات جديدة تعرض بوضوح كيفية استخدام التطبيقات للبيانات، إضافة إلى خيارات أدق للتحكم في أذونات الموقع والمايكروفون والكاميرا.

تحسينات في الأداء والاستقرار

أشار التحليل إلى أن iOS 26 سيركز بقوة على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الذاكرة، مع تحديثات في محرك الأداء تستهدف جعل النظام أكثر سلاسة على أجهزة آيفون الأقدم.

ويعكس هذا التوجه اهتمام آبل بضمان تجربة موحدة الجودة عبر كامل نطاق منتجاتها من الهواتف.

ميزات تكاملية جديدة

كشفت البيانات أيضًا عن تكامل أعمق بين آيفون وأجهزة آبل الأخرى، خصوصًا في مجالات المحادثات السحابية والمشاركة الفورية للملفات والصور. كما تشير الأكواس إلى واجهات جديدة للتحكم في أجهزة المنزل الذكي تجعل إدارة الأجهزة المتصلة أكثر سهولة وسرعة من قبل.

موعد الإطلاق المتوقع

من المتوقع أن تعلن آبل رسميًا عن iOS 26 خلال مؤتمرها السنوي WWDC المقرر في يونيو 2026، على أن يبدأ إصداره للعامة في سبتمبر 2026 مع جيل جديد من أجهزة آيفون. 

وتعكس هذه التسريبات المبكرة استمرار عملية التطوير المكثفة التي تسبق عادة كل إطلاق رئيسي من قبل الشركة.

iOS 26 نظام iOS 26 شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

جامعة أسوان

رئيس جامعة أسوان: انتظام العمل بالمستشفى الجامعي.. صور

تعليم مطروح تتابع المراجعة النهائية

مدير تعليم مطروح تتابع فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية وسط حضور حاشد

جلسة حوار مجتمعى لشركة خالدة

جلسة حوار مجتمعى لمشروعات بترولية بمطروح

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

المزيد