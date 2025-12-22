أسرار iOS 26 تظهر للعلن وميزات خفية تحول تجربة آيفون

كشفت عمليات تحليل متقدمة لأكواد نظام iOS 26 الذي تطوره شركة آبل حاليًا عن ميزات وخصائص جديدة كانت مخفية عن العموم إلى الآن.

وتشير المعلومات المستخرجة من البيانات البرمجية إلى أن iOS 26 سيشهد تحديثات جوهرية في واجهة المستخدم، الذكاء الاصطناعي المدمج، وتجربة الخصوصية، ما قد يعكس اتجاهًا جديدًا في استراتيجية آبل للعام المقبل.

ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

أظهر تحليل الأكواد المسربة وجود أدوات ذكاء اصطناعي معمقة مدمجة في iOS 26 بشكل أعمق من الإصدارات السابقة.

وتتضمن هذه الأدوات معالجة النصوص الذكية، تحسين الصور تلقائيًا، وتوليد ملخصات فورية للإشعارات والرسائل، مما يوحي بأن آبل تركز على تحسين الإنتاجية وتقليل الحمل على المستخدم في التعامل مع المعلومات اليومية.

تحديثات واجهة المستخدم الرادية

كشفت البيانات المستخرجة عن إعادة تصميم شاملة لواجهة القفل (Lock Screen)، مع إمكانيات تخصيص أعمق وعناصر تفاعلية جديدة.

كما يشير التحليل إلى إضافة عناصر واجهة ديناميكية متقدمة تتفاعل مع الوقت والموقع الجغرافي، ما يجعل تجربة استخدام الجهاز أكثر انغمارًا وتفاعلية.

معايير خصوصية محسنة

يبدو أن آبل تولي الخصوصية أولوية قصوى في iOS 26، حيث تشير الأكواد إلى آليات تشفير محسنة وتحكم محدث للمستخدم على البيانات الشخصية.

وتتضمن التحديثات لوحة معلومات جديدة تعرض بوضوح كيفية استخدام التطبيقات للبيانات، إضافة إلى خيارات أدق للتحكم في أذونات الموقع والمايكروفون والكاميرا.

تحسينات في الأداء والاستقرار

أشار التحليل إلى أن iOS 26 سيركز بقوة على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الذاكرة، مع تحديثات في محرك الأداء تستهدف جعل النظام أكثر سلاسة على أجهزة آيفون الأقدم.

ويعكس هذا التوجه اهتمام آبل بضمان تجربة موحدة الجودة عبر كامل نطاق منتجاتها من الهواتف.

ميزات تكاملية جديدة

كشفت البيانات أيضًا عن تكامل أعمق بين آيفون وأجهزة آبل الأخرى، خصوصًا في مجالات المحادثات السحابية والمشاركة الفورية للملفات والصور. كما تشير الأكواس إلى واجهات جديدة للتحكم في أجهزة المنزل الذكي تجعل إدارة الأجهزة المتصلة أكثر سهولة وسرعة من قبل.

موعد الإطلاق المتوقع

من المتوقع أن تعلن آبل رسميًا عن iOS 26 خلال مؤتمرها السنوي WWDC المقرر في يونيو 2026، على أن يبدأ إصداره للعامة في سبتمبر 2026 مع جيل جديد من أجهزة آيفون.

وتعكس هذه التسريبات المبكرة استمرار عملية التطوير المكثفة التي تسبق عادة كل إطلاق رئيسي من قبل الشركة.