جوجل تتفوق مجددًا على أبل: Gemini يصل إلى متصفح كروم على آيفون وآيباد ليغيّر تجربة التصفح على iOS

أوضحت جوجل في تحديثها الأخير أن كروم لم يعد مجرد متصفح تقليدي، بل منصة ذكية تقف في قلبها تقنية Gemini لتعيد تشكيل طريقة التصفح والبحث والإنجاز اليومي على الإنترنت.

وتصف الشركة هذه النقلة بأنها “أكبر تحديث في تاريخ كروم”، مع حزمة عميقة من مزايا الذكاء الاصطناعي تمتد من شريط العنوان وحتى الأمان والإنتاجية وإدارة التبويبات.​

Gemini يدخل قلب المتصفح

كشفت جوجل أن Gemini أصبح جزءًا مدمجًا من كروم على الحواسيب، بحيث يمكن للمستخدم طلب توضيح صفحة معقّدة، أو تلخيص محتوى ممتد، أو دمج معلومات من عدة تبويبات في ملخص واحد دون مغادرة المتصفح.

وأشارت الشركة ان الواجهة الجديدة تتيح فتح “لوحة جانبية” يحصل فيها المستخدم على شرح سياقي للمحتوى الذي أمامه، مع القدرة على طرح أسئلة متابعة والبقاء على الصفحة نفسها.​

وقالت الشركة إن نموذج البحث الأقوى لديها، AI Mode، انتقل من صفحة البحث إلى شريط العنوان مباشرة (Omnibox)، ليصبح بإمكان المستخدم كتابة أسئلة طويلة ومعقدة والحصول على إجابة توليدية من داخل المتصفح.

ذكاء يفهم التبويبات… ويتذكّر ما قمت به بالأمس

أوضحت جوجل أن كروم بات قادرًا على العمل “عبر التبويبات” Multi‑Tab، من خلال Gemini الذي يستطيع مقارنة محتوى عدة مواقع وتجميعه في مخطط أو جدول أو مسار واحد، مثل بناء برنامج سفر من مواقع رحلات وفنادق وأنشطة مختلفة.

فادت جوجل أن المتصفح يعمل على تفعيل ذاكرة أذكى لسجل التصفح، بحيث يمكن للمستخدم أن يطلب مثلًا “المقال الذي قرأته عن التسوّق للمدرسة” ليعيد كروم إظهار الصفحة المطلوبة حتى لو نسي المستخدم عنوانها أو توقيت زيارتها.​

تكامل عميق مع يوتيوب والخرائط والتقويم

أشارت جوجل أيضًا إلى مستوى جديد من التكامل بين كروم وخدماتها، حيث يمكن استدعاء وظائف من YouTube وMaps وCalendar داخل المتصفح نفسه بمساعدة Gemini، دون الحاجة للتنقل المتكرر بين النوافذ.

واوضحت جوجل أن التحديث الجديد يمكنه تلخيص فيديو طويل على يوتيوب، أو إضافة موعد إلى التقويم، أو استعراض موقع فعالية على الخرائط من لوحة واحدة داخل كروم، ما يختصر الوقت ويحافظ على “تركيز جلسة العمل”.​​

أمان “استباقي” باستخدام Gemini Nano

أكدت جوجل أن جانب الأمان لم يُترك خارج هذه الثورة، إذ يعتمد كروم الآن على Gemini Nano، النسخة الصغيرة من نموذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليًا للمساعدة في كشف مواقع الاحتيال والرسائل المضللة قبل أن يقع المستخدم في الفخ.

وتشمل قدرات الأمان الذكية رصد صفحات الدعم الفني المزيفة، وتحذير المستخدم من عمليات احتيال شبيهة بالبرامج الخبيثة أو الرسائل الوهمية، إلى جانب إدارة أفضل لكلمات المرور والتنبيهات في حال اختراق بيانات أحد المواقع.​

نحو متصفح يتحول إلى “وكيل” ينفذ المهام

ولlحت جوجل إلى خطوة أبعد تتمثل في ما تسميه “التصفح الوكيلي” Agentic Browsing، حيث سيتولى Gemini تنفيذ مهام كاملة مثل حجز موعد حلاقة أو ترتيب طلب بقالة أسبوعي، بناءً على تعليمات عامة من المستخدم.

في هذه الرؤية، يتحول كروم من أداة للوصول إلى المواقع إلى طبقة تنفيذية تدير سلسلة من الخطوات بالنيابة عن المستخدم، مع إبقائه في موضع القرار النهائي والموافقة على الدفع أو الإرسال.