جوجل تكشف عن تحديثات جديدة لتطبيق Gemini مختصة بالذكاء الإصطناعي

كشفت شركة جوجل ، هذا الشهر عن تحديثات جديدة لتطبيق Gemini، أبرزها إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3 الذي يعد الأكثر تقدماً حتى الآن.

ويساعد النموذج المستخدمين على تحسين فهم الهاتف للصور والبحث الصوتي واستكشاف المحتوى بشكل أكثر ذكاءً ووضوحاً. تلقت الميزة الجديدة إشادة كبيرة بسبب قدرتها على توليد إجابات دقيقة وإدارة الأوامر المعقدة بفعالية أكبر من قبل.

بالإضافة لهذا التطور، أطلقت جوجل ميزة Nano Banana Pro التي تركز على تحسين دقة معالجة الصور والنصوص التي تولّدها خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل Gemini، بحيث تساعد المستخدم في الحصول على تفاصيل أوضح وفهم أعمق للمحتوى الرقمي، سواء في التعليم الإلكتروني أو الترفيه أو حتى إدارة الأعمال على الهاتف الذكي.

مقارنات المنافسة

أوشكت جوجل أن تتفوق على منافسيها التقليديين في مجال الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة. فبينما تركز Apple على البحث الذكي في الخرائط وتعزيز Siri، وتطوّر Samsung ميزات الذكاء التوليدي في هواتفها الرائدة، تقدم جوجل نظام Gemini كمنصة تمزج بين الدعم السحابي وخوارزميات التعلم الذاتي لأول مرة بهذا الحجم والفعالية.

ردود فعل المستخدمين

أظهرت استطلاعات أولية أن قرابة 74% من المستخدمين الذين جربوا Gemini 3 يلمسون تحسنًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة ودقة الأجوبة، ويرى كثير منهم أن الذكاء الصناعي أصبح جزءًا أساسيًا من تجربة الهاتف اليومية.

جوجل تقود سباق الذكاء الاصطناعي على أجهزة الهواتف بإطلاق Gemini 3 وNano Banana Pro، مع توقعات بأن تغيّر هذه التطورات طريقة تفاعل المستخدمين مع الهواتف الذكية وتقنيات تحليل البيانات والصور والبحث في الأعوام المقبلة.