اليوم.. الحكم على فادي خفاجة بسب مجدي كامل
سعر الدولار اليوم 24-11-2025
حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع
أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن تحديثات جديدة لتطبيق Gemini مختصة بالذكاء الإصطناعي

Gemini 3
Gemini 3
احمد الشريف

كشفت شركة جوجل ، هذا الشهر عن تحديثات جديدة لتطبيق Gemini، أبرزها إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3 الذي يعد الأكثر تقدماً حتى الآن. 

ويساعد النموذج المستخدمين على تحسين فهم الهاتف للصور والبحث الصوتي واستكشاف المحتوى بشكل أكثر ذكاءً ووضوحاً. تلقت الميزة الجديدة إشادة كبيرة بسبب قدرتها على توليد إجابات دقيقة وإدارة الأوامر المعقدة بفعالية أكبر من قبل.

بالإضافة لهذا التطور، أطلقت جوجل ميزة Nano Banana Pro التي تركز على تحسين دقة معالجة الصور والنصوص التي تولّدها خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل Gemini، بحيث تساعد المستخدم في الحصول على تفاصيل أوضح وفهم أعمق للمحتوى الرقمي، سواء في التعليم الإلكتروني أو الترفيه أو حتى إدارة الأعمال على الهاتف الذكي.

مقارنات المنافسة

أوشكت جوجل أن تتفوق على منافسيها التقليديين في مجال الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة. فبينما تركز Apple على البحث الذكي في الخرائط وتعزيز Siri، وتطوّر Samsung ميزات الذكاء التوليدي في هواتفها الرائدة، تقدم جوجل نظام Gemini كمنصة تمزج بين الدعم السحابي وخوارزميات التعلم الذاتي لأول مرة بهذا الحجم والفعالية.

ردود فعل المستخدمين

أظهرت استطلاعات أولية أن قرابة 74% من المستخدمين الذين جربوا Gemini 3 يلمسون تحسنًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة ودقة الأجوبة، ويرى كثير منهم أن الذكاء الصناعي أصبح جزءًا أساسيًا من تجربة الهاتف اليومية.

جوجل تقود سباق الذكاء الاصطناعي على أجهزة الهواتف بإطلاق Gemini 3 وNano Banana Pro، مع توقعات بأن تغيّر هذه التطورات طريقة تفاعل المستخدمين مع الهواتف الذكية وتقنيات تحليل البيانات والصور والبحث في الأعوام المقبلة.

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وزير التربية والتعليم

منع استقبال طلاب المدارس الخاصة والدولية قبل الطابور وحظر تواجد عمال الصيانة أثناء اليوم الدراسي

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الاثنين 24-11-2025

أحمد هيثم

دموع ودعوات تصاحب فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن طفل غارق بقنا

محافظ الغربية

قبل انطلاق التصويت بساعات.. محافظ الغربية يتابع من المحلة الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

