أخبار التكنولوجيا | محكمة ألمانية تلزم جوجل بدفع 572 مليون يورو.. أنثروبيك ترصد هجوما سيبرانيا عالميا ينفذ بالذكاء الاصطناعي بدون بشر

صفعة قضائية لعملاق البحث.. محكمة ألمانية تلزم جوجل بدفع 572 مليون يورو



قضت محكمة ألمانية بأن شركة جوجل قد أساءت إلى وضعها المهيمن في قطاع مقارنة الأسعار، وألزمتها بدفع تعويضات تبلغ 572 مليون يورو (حوالي 665.6 مليون دولار) لصالح شركتين ألمانيتين مختصتين في مقارنة الأسعار، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز".





أعلنت شركة "ميتا" Meta، عن خطوة جديدة نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني لتطبيق واتساب، حيث سيتمكن المستخدمون في أوروبا قريبا من إرسال الرسائل إلى مستخدمي تطبيقات خارجية محددة مباشرة من داخل واتساب.



أعلنت شركة "أنثروبيك"، الأمريكية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أنها نجحت في إحباط حملة تجسس إلكتروني مدعومة من الحكومة الصينية، استهدفت مؤسسات مالية ووكالات حكومية حول العالم باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي دون إشراف بشري يذكر.

أعلنت شركة OpenAI، رسميا عن إطلاق ميزة الدردشة الجماعية Group Chats في ChatGPT، والتي تتيح لعدة مستخدمين الانضمام إلى محادثة واحدة مشتركة مع نموذج اللغة الكبير LLM والتفاعل مع بعضهم البعض ومع ChatGPT في الوقت الفعلي، سواء عبر الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية.

كشفت تقارير حديثة أن خطط شركة آبل Apple، لإعادة تشكيل سلسلة هواتفها عبر إطلاق آيفون 16e وiPhone Air لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لم يلق أي من الطرازين الجديدين رواجا واسعا في الأسواق، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الفئة من الهواتف.

كشفت شركة جوجل، عن مجموعة جديدة من الأدوات والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين تجربة التسوق الإلكتروني، وذلك قبيل انطلاق موسم العطلات.

أعلنت شركة OpenAI، عن إصلاح إحدى أكثر المشكلات المثيرة للجدل في روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، والمتعلقة باستخدامه المفرط لعلامة "الشرطة الطويلة" (em dash —)، والتي أصبحت تعرف ساخرا بـ"شرطة ChatGPT".