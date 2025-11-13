قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدرما في مصر والعالم العربي
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
غضب يهدد إمبراطورية ChatGPT.. أزمة OpenAI ترعب الأسواق وتنذر بانهيار وشيك

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

تتصاعد التحذيرات في وول ستريت والعواصم الاقتصادية من أن الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي قد يصطدم قريبا بالواقع، وسط موجة انتقادات لقيادات شركة OpenAI واتساع القلق من احتمال انفجار "فقاعة الذكاء الاصطناعي" التي تعتبر أحد أعمدة النمو الاقتصادي الراهن.

فقد واجهت سارة فريار، المديرة المالية لشركة OpenAI، موجة من الجدل بعد منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي في السادس من نوفمبر، حاولت فيه التراجع عن تصريحات سابقة ألمحت فيها إلى أن الشركة تسعى للحصول على ضمانات قروض حكومية لتمويل الاستثمارات الضخمة في شراء الشرائح المتقدمة وبناء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

انتقادات حادة تطال قيادة OpenAI مع تصاعد المخاوف من انهيار السوق

ووفقا لمؤسسات رقابية وشركات تدقيق مستقلة، فإن هذه الأزمة تمثل إشارة جديدة على تضخم نفوذ OpenAI، وسط مخاوف من أن تتحول إلى كيان "أكبر من أن يفشل"، في وقت يكثف فيه قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطه على الحكومات لنقل عبء التمويل الهائل إلى دافعي الضرائب. 

ويرى محللون أن الحماس المفرط الذي دفع المستثمرين إلى ضخ عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بدأ يتراجع، مع تزايد العناوين السلبية في الإعلام وتنامي المخاوف من انفجار فقاعة السوق.

تأسست OpenAI عام 2015 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي "من أجل صالح البشرية"، لكنها أنهت الشهر الماضي إعادة هيكلة شاملة حولتها إلى شركة ربحية تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 مليار دولار، رغم أن منتجاتها، مثل ChatGPT ومولد الفيديو Sora، لم تحقق بعد مصادر دخل كبيرة. 

وتشير تقارير مالية إلى أن الشركة تحقق نحو 13 مليار دولار سنويا من الإيرادات، لكنها تخطط لإنفاق تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على البنية التحتية والتطوير، بما في ذلك مراكز البيانات التي تتهم برفع تكاليف الطاقة في المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وفي فعالية استضافها وول ستريت جورنال في الخامس من نوفمبر، قالت فريار إن OpenAI تسعى إلى بناء "نظام تمويلي متكامل" يشمل المصارف وشركات الاستثمار الخاص، إلى جانب دعم حكومي مباشر لتأمين الاستثمارات في الشرائح المتقدمة ومراكز البيانات، وهي تصريحات فسرت على نطاق واسع بأنها طلب رسمي لضمانات قروض من الإدارة الأميركية القادمة.

وأضافت فريار، ردا على مخاوف المستثمرين بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، أن السوق "يحتاج إلى مزيد من الحماسة" تجاه هذا القطاع، في تصريح اعتبره محللون إشارة إلى استمرار OpenAI في المراهنة على التفاؤل المفرط، رغم المؤشرات التي توحي ببلوغ السوق مرحلة التشبع.

ويرى مراقبون أن التناقض بين نموذج أعمال OpenAI وموقعها كمحرك رئيسي لسباق الذكاء الاصطناعي العالمي قد يضعها تحت تدقيق مالي وتنظيمي غير مسبوق، خصوصا مع تصاعد الانتقادات بشأن ارتفاع الاستهلاك الطاقي، والمخاوف من أن تتحول الطموحات التقنية إلى عبء اقتصادي تتحمله الحكومات والمستهلكون في نهاية المطاف.

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

