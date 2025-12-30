مفيدة شيحة عن عمرو أديب: مش الشخص الصح للجواز مع احترامى لشخصيته وكده كتير

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة رسالة نارية للإعلامى عمرو أديب، بعد ظهوره الأخير عقب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدى، بعد زواج استمر نحو 31 عامًا.

وقالت مفيدة شيحة، خلال مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»: «أنا بتكلم عن الاستاذ عمرو أديب ولميس الحديدى هى زميلتى متعرفش إنى بعمل الفيديو ده، أنا مليش دخل فى الانفصال لكن أنا كمذيعة بتكلم فى العلاقات».

و أضافت شيحة :لما شوفت حلقة عمرو مع العسيلى امبارح كان قدامى المثال اللى أنا بقول لبنات كتير خلى بالكم ده مش الشخص الصح للجواز، مع احترامى لشخصيته».

كما علقت علي الفيديو :بجد كده كتير عمرو اديب.

بعد زواج استمر لأكثر من 25 عاما أثارت أنباء انفصال الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي ضجة واسعة، حيث أشارت التقارير إلى أن الانفصال تم في أجواء هادئة من المودة وبناء على رغبة لميس الحديدي.



ووقع الانفصال بين الثنائي الإعلامي الأشهر عمرو أديب ولميس الحديدي، منذ عدة أسابيع، بعد سنوات طويلة من الزواج وأثمر عن ابنهما الوحيد نور، الذي احتفل بخطبته قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، ورفضا الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الشأن حتى لا يفسدا فرحة ابنهما مع اقتراب موعد الاحتفال بالخطوبة.

تزوج عمرو أديب ولميس الحديد عام 1999، وأنجبا ابنهما "نور"، واحتفلا بقراءة فاتحته 28 نوفمبر في أجواء عائلية بسيطة، اقتصر حضورها على أفراد الأسرة وعدد قليل من الأصدقاء المقربين.