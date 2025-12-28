تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026

أكدت بسنت بوسف، خبيرة التاروت، أنه في مصر سيكون هناك كشف فساد كبير خلال عام 2026، وستشهد البلاد تغييرات إدارية من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، في مختلف الهيئات والمؤسسات.

وتابعت، خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: «سيكون هناك رقابة شديدة جدًا، كما أن النيابة الإدارية والرقابة المالية سيكون لديهما عمل كثير خلال العام المقبل، خاصة في الفترة من فبراير إلى يونيو، حيث سنسمع خلالها الكثير من الأمور».

وأضافت: «من منتصف عام 2026 وحتى نهاية 2027 سيتم فك أسحار وأعمال كثيرة جدًا»، محذّرة مواليد أبراج الثور والعقرب والجوزاء، من ضرورة حماية أسرارهم والتحلي بالشفافية.

واختتمت قائلة: «هذه السنة هي سنة كشف وفرز، بينما السنة المقبلة عنوانها ثلاث كلمات: الفرص، والقرارات، والعلاقات».