انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
يتذكر تفاصيلك السابقة تلقائيا.. أنثروبيك تطلق ميزة "الذاكرة" في Claude

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إضافة ميزة جديدة لمساعدها الذكي Claude، تمكنه من تذكر تفاصيل المحادثات السابقة بشكل تلقائي دون الحاجة لطلب ذلك من المستخدم.

الميزة متاحة حاليا فقط لمستخدمي خطط Team وEnterprise، وتسمح لـ Claude بدمج تفضيلات المستخدم، وسياق المشروع الجاري العمل عليه، وأولوياته الأساسية مباشرة في الردود.

وكانت أنثروبيك قد طرحت الشهر الماضي إمكانية طلب تذكر المحادثات بشكل يدوي لمشتركي الباقات المدفوعة، لكن التحديث الجديد يمنح Claude القدرة على استدعاء هذه التفاصيل تلقائيا. 

كما أن خاصية الذاكرة تمتد إلى المشاريع، بحيث يستطيع المستخدمون رفع ملفات ليقوم Claude بإنشاء مخططات، تصميمات مواقع، ورسوم بيانية استنادا إليها.

ووفقا للشركة، تركز الذاكرة بشكل خاص على التفاصيل المتعلقة بالعمل، مثل “عمليات الفريق” أو “احتياجات العملاء”، مع التأكيد أن الميزة اختيارية بالكامل. 

ويمكن للمستخدمين الاطلاع على الذكريات المحفوظة أو تعديلها من خلال إعدادات الحساب، وتخصيص ما يجب أن يتجاهله Claude أو يركز عليه.

يذكر أن شركتي OpenAI وجوجل سبقتا في طرح ذاكرة المحادثات عبر الدردشات لروبوتاتهما، فيما أثار تقرير نشرته “نيويورك تايمز” الشهر الماضي، جدلا بربط هذه الميزة في ChatGPT بزيادة الشكاوى من ردود “وهمية”.

وبالتوازي مع خاصية الذاكرة، أعلنت أنثروبيك عن إطلاق وضع التخفي Incognito Chats، لجميع المستخدمين، حيث لا يتم حفظ هذه المحادثات في السجل أو الرجوع إليها لاحقا، وهي ميزة شبيهة بـ المحادثات الخاصة التي طرحتها جوجل في Gemini خلال أغسطس.

جدير بالذكر أن  شركة أنثروبيك أعلنت مؤخرا عن إطلاق نسخة معاينة بحثية من وكيل ذكاء اصطناعي يعمل ضمن متصفح الإنترنت، مدعوما بنماذج Claude الخاصة بها.

يحمل الوكيل الجديد اسم Claude for Chrome، بدأ طرحه لـ1000 مشترك ضمن خطة Max المدفوعة، والتي تتراوح تكلفتها بين 100 و200 دولار شهريا، مع فتح باب التسجيل على قائمة انتظار للمستخدمين المهتمين.

أنثروبيك Claude ذاكرة المحادثات

