أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نسخة معاينة بحثية من وكيل ذكاء اصطناعي يعمل ضمن متصفح الإنترنت، مدعوما بنماذج Claude الخاصة بها.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، يحمل الوكيل الجديد اسم Claude for Chrome، بدأ طرحه لـ1000 مشترك ضمن خطة Max المدفوعة، والتي تتراوح تكلفتها بين 100 و200 دولار شهريا، مع فتح باب التسجيل على قائمة انتظار للمستخدمين المهتمين.

يفعل الوكيل من خلال إضافة إلى متصفح كروم، ويتيح للمستخدمين التفاعل مع Claude عبر نافذة جانبية تبقى على اطلاع بالسياق الكامل لما يجري داخل المتصفح.

كما يمكن منح Claude الإذن باتخاذ إجراءات مباشرة داخل المتصفح وإنجاز مهام محددة نيابة عن المستخدم.

السباق نحو متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تشهد المتصفحات حاليا تنافسا محموما بين مختبرات الذكاء الاصطناعي، التي تسعى لتوفير أدوات أكثر تكاملا وسلاسة عبر المتصفح، فقد أطلقت شركة Perplexity مؤخرا متصفحها الخاص Comet المزود بوكيل ذكاء اصطناعي.

بينما تشير تقارير إلى أن OpenAI تقترب من إطلاق متصفحها الخاص أيضا، مع ميزات شبيهة بـComet، وفي الوقت ذاته، قامت جوجل بدمج نموذج Gemini داخل متصفح كروم خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه التحركات في ظل القضية الاحتكارية المرفوعة ضد جوجل، والتي قد تؤدي، بحسب القاضي الفيدرالي، إلى إجبار الشركة على بيع متصفح كروم، وفي هذا السياق، قدمت Perplexity عرضا غير رسمي بقيمة 34.5 مليار دولار للاستحواذ على المتصفح، كما أبدى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، اهتمامه بالشراء أيضا.

مخاطر أمان واحتياطات تقنية

رغم التقدم التقني، حذرت أنثروبيك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمتلكون صلاحيات على المتصفح يفتحون الباب أمام مخاطر أمان جديدة.

فمؤخرا، كشف فريق أمان متصفح Brave عن وجود ثغرة في وكيل Comet تسمح بشن هجمات حقن التعليمات غير المباشرة Prompt Injection، حيث يمكن لمواقع تحتوي على أكواد خفية خداع الوكيل لتنفيذ أوامر ضارة.

وأكدت Perplexity لاحقا أنها قامت بمعالجة هذه الثغرة.

وفي إطار هذه النسخة التجريبية، قالت أنثروبيك إنها تسعى لاكتشاف مخاطر جديدة ومعالجتها مبكرا، وأضافت أنها أدخلت بالفعل عدة إجراءات حماية ضد هجمات الحقن، ما خفض معدل نجاحها من 23.6% إلى 11.2%.

وتشمل هذه الإجراءات إمكانية تقييد وصول وكيل Claude لمواقع معينة، وحظر الوصول الافتراضي إلى مواقع تقدم خدمات مالية أو محتوى للبالغين أو محتوى مقرصن، كما سيطلب الوكيل إذن المستخدم قبل تنفيذ إجراءات حساسة مثل الشراء أو النشر أو مشاركة بيانات شخصية.

تجربة سابقة وسرعة تحسن الأداء

يذكر أن أنثروبيك كانت قد أطلقت في أكتوبر 2024 نسخة من وكيل AI يمكنه التحكم بجهاز الحاسوب، لكنها واجهت حينها بطءا وعدم استقرار في الأداء، لكن قدرات هذه النماذج تطورت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.

وبحسب TechCrunch، فإن الوكلاء الحديثين مثل Comet ووكيل ChatGPT باتوا قادرين على أداء المهام البسيطة بشكل موثوق، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال في أداء المهام المعقدة التي تتطلب فهما أعمق وسياقا أكثر تعقيدا.