البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا

توج منتخب البرتغال للناشئين بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد فوزه على نظيره النمساوي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الخميس على ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.



سجل اللاعب كاباريلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليقود البرتغال لتحقيق اللقب العالمي.

مشوار البرتغال إلى النهائي



بلغ المنتخب البرتغالي المباراة النهائية بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح في نصف النهائي، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين.



على الجانب الآخر، واصل النجم النمساوي يوهانس موزر—متصدر قائمة هدافي البطولة—تألقه وقاد منتخب بلاده إلى أول نهائي في تاريخه، بعدما سجل هدفين أمام إيطاليا في الدور نصف النهائي، ليضرب النمسا موعدًا مع البرتغال في النهائي.



شهد نصف النهائي تسجيل هدفين فقط جاءا لصالح النمسا، بينما ظل التعادل السلبي حاسمًا لمواجهة البرتغال والبرازيل، قبل أن تتفوق البرتغال بركلات الترجيح.



وتعد النسخة الحالية من كأس العالم تحت 17 عامًا الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، كما أنها الأولى ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.