الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر

عبدالصمد ماهر

تشترك وزارة الصحة والسكان في فعاليات معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر في مصر، الذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة تحت شعار «الكويت في مصر» خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون المصري الكويتي في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشاركة تهدف إلى إبراز الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وعرض الصورة الحقيقية للتطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة أمام الجانب الكويتي والجهات المشاركة.

وأوضح أن افتتاح المعرض بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بمصر، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء من البلدين، يعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك.

80 جهة مصرية وكويتية

ويضم المعرض أكثر من 80 جهة مصرية وكويتية، من بينها وزارات الصحة، البترول، الأوقاف، العمل، الطيران المدني، محافظة القاهرة، جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي وزارتي الدفاع والإعلام الكويتيتين، والهيئة العامة للأوقاف والصناعة الكويتيتين، وكبرى الشركات الكويتية.

ويقدم جناح وزارة الصحة والسكان عرضًا شاملًا للمبادرات الرئاسية التي أحدثت نقلة نوعية في الرعاية الصحية، مثل القضاء على فيروس «سي»، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ودعم صحة المرأة والطفل، إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية الصحية، رفع كفاءة المستشفيات والتجهيزات الطبية، والتوسع في التحول الرقمي.

كما يستعرض الجناح جهود تشجيع استثمار القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة والتشغيل الحديثة، ويبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي المصري.

ولاقى الجناح تفاعلاً كبيراً وإشادة واسعة من الوزراء والسفراء والجالية الكويتية، مما يعزز آفاق التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة.

