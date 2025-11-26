مساعد وزير الصحة السعودي: فصل دور الوزارة عن المشتري الموحد يحقق كفاءة النظام الطبي

انطلقت فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي انطلق اليوم برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة: بناء نظم صحية مستقرة ومستدامة للمستقبل"، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم.

كما تحدث الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، خلال الجلسة، عن إصلاحات التحول الصحي السعودي، مركزًا على فصل دور الوزارة عن المشتري الموحد للتمويل الصحي، وأوضح أن هذا النموذج يهدف إلى تعزيز المساءلة وتحسين جودة الخدمات الصحية، ودفع مقدمي الخدمة نحو تقديم قيمة حقيقية مقابل التمويل المخصص، كما بيّن آليات تعديل المدفوعات وفقًا لمستوى المخاطر لضمان تمويل عادل ومستدام، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يسهم في تحقيق كفاءة أكبر للنظام الصحي وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين باستمرار وبشكل مستدام.

تمويل المستشفيات

و استعرض الدكتور ريستو مييتونن، رئيس مجلس إدارة شركة Auctor & Consiliarius Ltd والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF)، أفضل الممارسات العالمية في تمويل المستشفيات، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي للنظم الصحية يرتبط بقدرتها على دمج المستشفيات ضمن شبكات للرعاية الأولية، والاعتماد على أساليب دفع قائمة على القيمة الفعلية للخدمة المقدم، وأوضح أن هذه النماذج تسهم في تقليل الاستخدام غير الضروري للخدمات المتقدمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق نتائج صحية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تكامل المستشفيات مع منشآت الرعاية الأولية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة وجودة النظام الصحي على المدى الطويل.

فيما اختتم الدكتور سامح السحرتي، الخبير الدولي في سياسات الصحة بالبنك الدولي ومدير الجلسة النقاشية رفيعة المستوى، بالتأكيد على أن التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة يشكل المعادلة الأساسية لمستقبل النظم الصحية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين دول إفريقيا والعالم العربي يمثل فرصة استراتيجية لتسريع مسارات الإصلاح الصحي وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق استدامة طويلة الأمد للنظم الصحية.

هذا؛ وتجدر الإشارة إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.

