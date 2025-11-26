147 قطعة جاهزة للترخيص .. تفاصيل جولة رئيس جهاز «العبور الجديدة» داخل مواقع «بيت الوطن»

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تكثيف جهوده الميدانية لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة موسعة ضمن جولاته المستمرة، بمصاحبة النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الحيوية والبنية التحتية بالمدينة، والتأكد من انضباط معدلات الأداء ومستوى جودة التنفيذ.

أعمال مشروعات البنية التحتية

وفي مستهل الجولة، تفقد أعمال مشروعات البنية التحتية من مرافق المياه والصرف والكهرباء والفرمة الخاصة بأراضي «بيت الوطن» – المرحلة التاسعة.

وأشار مراد إلى أنه تم بالفعل تسليم 147 قطعة أرض سكنية بالمناطق الأكثر تميزًا (G وH) بالحي 39 (منطقة 2600 فدان سابقًا)، والمخصصة للعاملين بالخارج ضمن المرحلة التاسعة من مشروع «بيت الوطن»، وذلك خلال الفترة من مطلع شهر سبتمبر الماضي وحتى الخامس من الشهر الجاري، تمهيدًا لبدء استقبال طلبات استخراج التراخيص الخاصة بتلك القطع وفق منظومة مميكنة تسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات للمواطنين.

كما شملت الجولة متابعة مستوى الخدمات المقدمة بمنطقة «سكن مصر»، التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية، حيث تفقد سيادته أعمال الزراعة والنظافة والصيانة العامة، مؤكّدًا أهمية استمرار رفع كفاءة الخدمات بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويعكس مستوى جودة المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.

مشروعات الإسكان الأخضر

وفي سياق متصل، يواصل الجهاز تنفيذ أعماله على قدمٍ وساق داخل مواقع العمل، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الأخضر بالحي 37. وقد قام المهندس محمود مراد بجولة تفقدية داخل موقع المشروع، تابع خلالها أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية وموقف المياه والصرف، التي تشهد تقدمًا ملحوظًا، مشددًا على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تنفيذ مشروع سكني مستدام ومتوافق مع رؤية الدولة في التوسع العمراني وتوفير وحدات عصرية تراعي مبادئ الاستدامة والبيئة الخضراء.