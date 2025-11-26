الكرملين يلوح بانفراجة.. مسار دبلوماسي أمريكي–روسي ينعش آمال إنهاء حرب أوكرانيا

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن مسارا دبلوماسياً "جديا" بات قيد العمل لبحث الخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى موسكو الأسبوع المقبل، في مؤشر على حراك سياسي قد يفتح باباً أمام تسوية محتملة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "العملية جارية.. إنه مسار جدي، وربما لا يوجد ما هو أهم منه الآن"، في أول تعليق رسمي يعكس جدية التعاطي الروسي مع المقترح الأمريكي.

وكشف يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، أن موسكو تسلمت النسخة المحدثة من خطة السلام، مشيرا إلى أن "بعض بنود الخطة تتطلب تحليلاً معمقاً".

وأضاف أن المقترح لم يبحث خلال اجتماع أبوظبي أمس، رغم لقاء غير متوقع ضم ممثلاً روسياً ومبعوث واشنطن بحضور الجانب الأوكراني، بحسب ما نقلته وكالة "تاس".

وأوضح أوشاكوف أن وفوداً من الاستخبارات الروسية والأوكرانية ناقشت ملفات حساسة، بينها قضية الأسرى، في إطار قنوات التواصل غير العلنية.

ويأتي هذا الحراك قبل الزيارة التي سيجريها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل، برفقة مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي معنيين بملف أوكرانيا.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد أن بلاده تنتظر من واشنطن تقديم النسخة المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا من الخطة المعدلة، محذراً من أن أي تغيير في تفاهمات قمة ألاسكا قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الخطة المنقحة شهدت "تعديلات جيدة"، لكنه أشار إلى أن بعض الملفات الحساسة سيبحثها مباشرة مع نظيره الأمريكي.

وتشير النسخة الأصلية من الخطة الأميركية إلى تخلي كييف عن القرم ودونباس، وجعل خرسون وزابوروجيا منطقتين منزوعتي السلاح، إضافة إلى التخلي عن الانضمام إلى الناتو وتقليص الجيش وعدم نشر قوات دولية داخل أوكرانيا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال 100 يوم من وقف القتال—وهي بنود لطالما تبنت موسكو جانباً كبيراً منها.