عمرو متولي: شغفي بالمحتوى يفوق الاهتمام بالشهرة والمال

أكد صانع المحتوى المتخصص في العلاقات الزوجية، عمرو متولي، أن دخوله مجال صناعة المحتوى جاء انطلاقاً من رغبة حقيقية في مشاركة خبراته وتجربته الحياتية مع الجمهور، وليس سعياً وراء الشهرة أو تحقيق مكاسب مادية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحتوى الذي يقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبر عن قناعات شخصية ورغبة في إحداث تأثير إيجابي.

وأشار إلى أنه لم يسعَ يومًا لاستثمار عمله رقمياً أو تحويله إلى مصدر دخل.

وأضاف أن رسالته الأساسية تتعلق بنشر الوعي حول أسس العلاقات الصحية بين الرجل والمرأة، وهي مهمة يراها أقرب إلى شغف شخصي منه إلى عمل مهني، معتبرًا أن الصدق والتجربة الواقعية هما أساس تفاعل الجمهور معه.