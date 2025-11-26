عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

يعد الزعتر من الأعشاب المفيدة بشكل كبير للصحة وتساعد في علاج نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق.

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نكشف لكم أهم فوائد الزعتر في علاج السعال والتهاب الحلق ونزلات البرد.

يعمل الزعتر كمقشع ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا.

يمكن استخدامه كمكمل للأدوية المستخدمة في علاج التهاب الشعب الهوائية ، والربو المستمر ، والاحتقان ، ونزلات البرد، والإنفلونزا ، والجيوب الأنفية المسدودة، والتهاب الحلق ، أو الحساسية الموسمية .

يزيل البلغم والمخاط من الممرات التنفسية، ويقلل الالتهاب لتسهيل التنفس ، ويمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى المرض .



يُعدّ غلي أوراق الزعتر في شاي قويّ الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي.

يُمكن لشاي الزعتر أن يُهدئ الحلق ويُساعد أيضًا في تخفيف السعال .