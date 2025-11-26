أرقام تاريخية في انتظار محمد صلاح الليلة بدوري أبطال أوروبا

يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يخوض فريقه ليفربول مواجهة قوية أمام آيندهوفن الهولندي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين فقط في مواجهة الليلة ليصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يصل إلى 50 هدفاً في الأدوار الرئيسية لدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الفرعون المصري حاليًا 52 هدفًا في دوري الأبطال، بواقع 48 هدفًا في الأدوار الرئيسية و4 أهداف في الأدوار التمهيدية، مما يجعله على بعد خطوات قليلة من ترسيخ اسمه في سجل الأرقام القياسية للقارة السمراء.

ولا يقتصر الأمر على رقم التهديف فقط، إذ يواصل صلاح مطاردته لرقم آخر بارز في تاريخ ليفربول، حيث يعد ثاني أكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا بقميص النادي برصيد 77 مباراة، خلف الأسطورة جيمي كاراجر صاحب 80 مباراة.

ومشاركة صلاح في مواجهة الليلة ستقربه خطوة جديدة نحو الانفراد مستقبلاً بلقب أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ ليفربول بدوري الأبطال.