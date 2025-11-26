قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
أسماء عبد الحفيظ

الكثير من الأشخاص يركزون على الأغذية التي تقوي المناعة، لكن القليل فقط ينتبه للأطعمة التي تُضعف الجهاز المناعي بشكل خطير. 

المفاجأة أن بعض هذه الأطعمة نأكلها يوميًا ونعتقد أنها آمنة أو “خفيفة”، بينما هي في الحقيقة تُنهك مناعتك، وتجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد والالتهابات وأمراض الجهاز الهضمي.

 في هذا المقال نكشف أخطر الأطعمة التي تضعف المناعة دون أن يلاحظ أحد، بحسب ما نشره موقع WebMD .

1. السكر الأبيض… العدو الأول للمناعة

السكر يقلل قدرة خلايا المناعة على مكافحة البكتيريا لمدة 5 ساعات بعد تناوله.
المشكلة الأكبر أنه يدخل في كل شيء تقريبًا: العصائر، الحلويات، المخبوزات، وحتى الأطعمة الجاهزة.

نصيحة:
استبدلي السكر بالعسل أو التمر أو الفواكه الطبيعية.

2. المشروبات الغازية… سكر زائد ومناعة ضعيفة

علبة واحدة من المشروبات الغازية قد تحتوي على 10 ملاعق سكر!
كما تحتوي على مواد حافظة تضعف البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس مباشرة على المناعة.

الأفضل:
الماء، الليمون بالنعناع، عصائر طبيعية بدون سكر.

3. اللحوم المصنعة: السجق واللانشون والهوت دوج

هذه الأطعمة مليئة بالمواد الحافظة والملح العالي والدهون المتحولة، وكلها تؤدي إلى التهابات داخل الجسم، ما يجعل المناعة أضعف.
كما أنها تضر القولون وتؤثر على ميكروبيوم الأمعاء.

4. المقليات… قنبلة التهابات داخل الجسم

الزيوت التي تقلى فيها البطاطس والدجاج تتحول إلى دهون مؤكسدة تسبب تهيجًا شديدًا للخلايا، مما يضعف الجهاز المناعي.

تناول المقليات بانتظام يجعل الجسم في “حالة التهاب” مستمرة.

بدائل لطيفة:
الشوي – القلي بالهواء – الطهي بالبخار.

5. الدقيق الأبيض ومنتجاته

الخبز الأبيض والمكرونة البيضاء ترفع السكر في الدم بسرعة وتسبب التهابات في الجسم.
هذا الارتفاع المفاجئ في السكر يقلل إنتاج الخلايا المناعية ويفقد الجسم قوته الدفاعية.

اختيار أفضل:
خبز الشوفان – الدقيق الأسمر – المكرونة البنية.

6. النشويات المقلية وهى ساخنة جدًا (أخطر مما نعتقد)

مثل البطاطس المحمرة الساخنة أو أطعمة لها “وش مقرمش”.
هذه الأطعمة تحتوي على مادة الأكريلاميد، وهي مادة تؤثر على الأعصاب وعلى الجهاز المناعي وتُضعف قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

7. المعلبات عالية الصوديوم

الأطعمة المعلبة مثل الفول المعلب، التونة المملحة، الخضار المحفوظ…
رغم أنها تبدو عملية، إلا أن الصوديوم العالي بداخلها يسبب احتباس الماء ويضغط على الكلى، مما يضعف المناعة.

الحل:
اختيار المنتجات قليلة الملح، وغسل المعلبات بالماء قبل تناولها.

8. الزيوت النباتية الرديئة (مثل زيت الذرة ودوار الشمس)

عند استخدامها في القلي المتكرر تتحول لدهون ضارة تسبب التهابات تهاجم المناعة.
كثرة هذه الزيوت في الطبخ اليومي تجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض الفيروسية والبكتيرية.

الأفضل:
زيت الزيتون – زيت جوز الهند – السمن البلدي بنسب بسيطة.

كيف تحمين مناعتك من الأطعمة الضارة؟

  • قللي السكر إلى أقصى حد.
  • اشربي ماء بكميات كافية.
  • اختاري أكل بيتي مطبوخ بزيوت صحية.
  • ركزي على الزبادي والثوم والزنجبيل لأنها تقوي المناعة.
  • ابتعدي عن المقليات واللحوم المصنعة قدر الإمكان.
