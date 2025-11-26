قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يشيد به خبراء التغذية.. مشروب سحري لصحة القلب والمناعة والتخسيس

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
خالد يوسف

يُعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي يشيد بها الأطباء وخبراء التغذية حول العالم، لما يحتويه من مركبات نباتية قوية ومضادات أكسدة تساهم في تعزيز صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

فوائد الشاي الأخضر للقلب والمناعة

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات “الفلافونويد” و“الكاتيكين”، وهي مضادات أكسدة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

كما يساعد تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا في تقوية جهاز المناعة، بفضل قدرته على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وضعف الدفاعات الحيوية في الجسم.

دور الشاي الأخضر في إنقاص الوزن وتنشيط الحرق

تُشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساهم في رفع معدل الأيض بنسبة تتراوح بين 4 و10%، ما يساعد على حرق الدهون بصورة أسرع، خاصة في منطقة البطن.

وتُعد مادة "الكافيين" الموجودة فيه بتركيز معتدل أحد العوامل المحفزة للطاقة والانتباه، لكنها في الوقت نفسه لا تُسبب التوتر مثل المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين.

الشاي الأخضر وصحة الدماغ

تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يعزز من وظائف الدماغ ويحسن الذاكرة والتركيز، إذ يحتوي على الأحماض الأمينية مثل “الثيانين” التي تساعد على الاسترخاء وزيادة القدرة على التركيز في الوقت نفسه.

كما أظهرت بعض الأبحاث أنه قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى على المدى البعيد.

أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر

رغم فوائده الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم أو زيادة ضربات القلب نتيجة الكافيين، وقد يُسبب مشكلات في امتصاص الحديد من الطعام إذا تم تناوله مباشرة بعد الوجبات.

ينصح الأطباء بعدم تجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميًا، وتجنب تناوله على معدة فارغة خاصة لمن يعانون من مشكلات في المعدة أو القولون.

علاقة الشاي الأخضر بنضارة البشرة

يساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة تقلل من تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس والتلوث.

كما تُستخدم مستخلصاته في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة نظرًا لخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات.

معلومات مهمة قبل استخدام الشاي الأخضر

ـ يفضل تجنب تناوله في الساعات الأخيرة من اليوم، لأنه يحتوي على الكافيين الذي قد يسبب الأرق أو اضطراب النوم لدى البعض.

ـ تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

ـ يفضل شربه بعد الوجبات بساعة إلى ساعتين لتعزيز الهضم، وتجنب تأثيره على امتصاص الحديد.

ـ يساهم الشاي الأخضر في دعم عملية الحرق وتقليل الشهية، لكنه لا يغني عن النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة.

