أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

يلجأ كثيرون إلى الشاي الأخضر يوميًا لما يحتويه من مضادات الأكسدة والكافيين الذي يعزز النشاط والطاقة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة.

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

فبحسب موقع WebMD، فإن شرب أكثر من 8 أكواب يوميًا يُعد غير آمن، وقد يؤدي إلى أعراض قد تتراوح بين الصداع واضطراب ضربات القلب، وصولًا إلى مخاطر على الكبد والعظام.

وفيما يلي قائمة بالأعراض والأمراض التي تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا، وتشمل:

- فقر الدم:

الإفراط في شرب الشاي الأخضر قد يزيد سوء فقر الدم نظرًا لتأثيره على امتصاص الحديد.

- اضطرابات القلق:

الكافيين الموجود في الشاي الأخضر قد يرفع مستويات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص.

- اضطرابات النزيف:

يزيد الكافيين من خطر النزيف، لذلك يجب تجنبه لمن يعانون من مشاكل في تجلط الدم.

- أمراض القلب:

تناول كميات كبيرة قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

- داء السكري:

الكافيين قد يؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم، لذا يجب مراقبته لدى مرضى السكري.

- الإسهال:

شرب الشاي الأخضر بكميات كبيرة قد يزيد من الإسهال بسبب محتواه المرتفع من الكافيين.

- النوبات العصبية:

جرعات عالية من الكافيين قد تسبب نوبات أو تقلل فعالية أدوية علاجها.

- الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين):

يرفع الشاي الأخضر ضغط العين خلال 30 دقيقة ويستمر التأثير لمدة 90 دقيقة.

- ارتفاع ضغط الدم:

قد يرفع ضغط الدم لدى من يعانون من ارتفاع الضغط، رغم أن التأثير يكون أقل لدى من يتناولون الكافيين بانتظام.

- متلازمة القولون العصبي (IBS):

قد يزيد من الإسهال لدى المصابين بالقولون العصبي نتيجة الكافيين.

- أمراض الكبد:

مستخلص الشاي الأخضر قد يسبب تلفًا للكبد عند تناوله بجرعات كبيرة.

- ضعف العظام (هشاشة العظام):

قد يزيد من طرح الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى إضعاف العظام، لذا لا يجب تجاوز 6 أكواب يوميًا لمن يعانون من هشاشة العظام.