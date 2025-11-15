قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
آية التيجي

يلجأ كثيرون إلى الشاي الأخضر يوميًا لما يحتويه من مضادات الأكسدة والكافيين الذي يعزز النشاط والطاقة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة. 

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

فبحسب موقع WebMD، فإن شرب أكثر من 8 أكواب يوميًا يُعد غير آمن، وقد يؤدي إلى أعراض قد تتراوح بين الصداع واضطراب ضربات القلب، وصولًا إلى مخاطر على الكبد والعظام.
وفيما يلي قائمة بالأعراض والأمراض التي تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا، وتشمل:

- فقر الدم:

الإفراط في شرب الشاي الأخضر قد يزيد سوء فقر الدم نظرًا لتأثيره على امتصاص الحديد.

- اضطرابات القلق:

الكافيين الموجود في الشاي الأخضر قد يرفع مستويات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص.

- اضطرابات النزيف:

يزيد الكافيين من خطر النزيف، لذلك يجب تجنبه لمن يعانون من مشاكل في تجلط الدم.

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

- أمراض القلب:

تناول كميات كبيرة قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

- داء السكري:

الكافيين قد يؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم، لذا يجب مراقبته لدى مرضى السكري.

- الإسهال:

شرب الشاي الأخضر بكميات كبيرة قد يزيد من الإسهال بسبب محتواه المرتفع من الكافيين.

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

- النوبات العصبية:

جرعات عالية من الكافيين قد تسبب نوبات أو تقلل فعالية أدوية علاجها.

- الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين):

يرفع الشاي الأخضر ضغط العين خلال 30 دقيقة ويستمر التأثير لمدة 90 دقيقة.

- ارتفاع ضغط الدم:

قد يرفع ضغط الدم لدى من يعانون من ارتفاع الضغط، رغم أن التأثير يكون أقل لدى من يتناولون الكافيين بانتظام.

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

- متلازمة القولون العصبي (IBS):

قد يزيد من الإسهال لدى المصابين بالقولون العصبي نتيجة الكافيين.

- أمراض الكبد:

مستخلص الشاي الأخضر قد يسبب تلفًا للكبد عند تناوله بجرعات كبيرة.

- ضعف العظام (هشاشة العظام):

قد يزيد من طرح الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى إضعاف العظام، لذا لا يجب تجاوز 6 أكواب يوميًا لمن يعانون من هشاشة العظام.

الشاي الأخضر أضرار الشاي الأخضر مخاطر الإفراط في شرب الشاي الكافيين تلف الكبد هشاشة العظام ارتفاع ضغط الدم القولون العصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

أول صورة من كواليس لقاء ياسمين الخطيب وعبد الله رشدي

إنعام سالوسة

إنعام سالوسة تشارك بصوتها فى فيلم "شكوى 713317"

شيرين

شيرين تروي إصابتها بكسر فى القدم قبل تصوير فيلم شكوى 713317

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد