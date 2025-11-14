قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

آية التيجي

أعلن أحد أشهر دور المزادات العالمية عن طرح مرحاض "أمريكا" الذهبي المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا للبيع في مزاد نادر، وسط توقعات بأن يصل سعره إلى ملايين الدولارات، نظرًا لكونه قطعة فنية فريدة تساوي وزنها ذهبًا حرفيًا.

ويُعد المرحاض الذهبي، الذي ابتكره الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، أحد أكثر الأعمال الفنية إثارة للجدل، إذ عُرض سابقًا في متحف غوغنهايم بنيويورك، وأتاح المتحف للزوار استخدامه بشكل فعلي ضمن تجربة فنية غير مسبوقة.

قطعة فنية نادرة تجذب أنظار العالم

ويحمل المرحاض الذهبي اسم "أمريكا"، ويزن أكثر من 100 كيلوغرام من الذهب الخالص، مما يجعله أيقونة فنية تمزج بين الفخامة والسخرية السياسية. وتؤكد إدارة المزاد أن الإقبال المتوقع كبير، خصوصًا من جامعي التحف الفاخرة ومحبي الأعمال ذات الطابع الساخر.

سعر يعادل قيمته الحقيقية

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن سعر المرحاض قد يصل إلى نفس قيمة وزنه ذهبًا أو حتى أعلى بكثير، نظرًا لندرته وقيمته الفنية العالمية. ويُنتظر أن يجذب المزاد اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام والمستثمرين ومحبي الفن المعاصر.

اهتمام عالمي وتاريخ مثير

واكتسب المرحاض شهرة مضاعفة بعد سرقته من أحد القصور البريطانية عام 2019، وما زالت الشرطة تبحث عنه حتى اليوم، مما أضاف إليه مزيدًا من الغموض والأهمية التاريخية.

