5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

في وقت تمتلئ فيه رفوف العناية بالبشرة بالمنتجات المتنوعة والصيحات الجديدة التي تعد ببشرة مثالية، أحدثت طبيبة الأمراض الجلدية الشهيرة الدكتورة جورفين واريش جاريكار ضجة على الإنترنت بعد نشرها قائمة بخمسة أشياء أكدت أنها لن توجد أبدًا في منزل أي طبيب جلدية.

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

وجاء منشور الدكتورة جوزفين واريش عبر حسابها على إنستجرام بعنوان: “خمسة أشياء لن تجدها أبدًا في منزل طبيب الجلدية”، وفقا تقرير نشره موقع Only My Health.

وأكدت د. جاريكار أن هذه الأدوات شائعة الاستخدام بين الناس، لكنها مُضرة وتسبب مشاكل جلدية على المدى الطويل، ومن أبرزها :

الليفة

ـ الليفة.. بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا:

حذّرت الطبيبة من استخدام الليفة تمامًا، إذ تعمل على امتصاص الرطوبة والزيوت الطبيعية من الجسم، مما يجعلها بيئة مناسبة لـ تكاثر البكتيريا والفطريات.

كما يؤدي الفرك العنيف إلى تقشير مفرط وإتلاف الحاجز الدهني الواقي للبشرة، خاصة أن معظم الليف مصنوع من مواد بلاستيكية.

المشط البلاستيكي

ـ المشط البلاستيكي.. كهرباء ساكنة وجفاف للشعر:

أوضحت د. جاريكار أن الأمشاط البلاستيكية تسبب شحنات كهرباء ساكنة تزيد من جفاف الشعر وتطايره، كما قد تهيّج فروة الرأس لدى المصابين بالتهاب الجلد الدهني.

ونصحت باستخدام مشط خشبي كبديل لطيف على الشعر وصديق للبيئة.

شرائط الأنف اللاصقة

ـ شرائط الأنف اللاصقة.. حل مؤقت وضرر دائم:

على الرغم من شعور البعض بالرضا عند إزالة شرائط الأنف، إلا أن الطبيبة أكدت أنها لا تزيل الرؤوس السوداء فقط، بل تزيل معها حاجز البشرة والزيوت الأساسية.

وقد تسبب الشرائط حساسية، توسعًا في المسام، وتمزقات دقيقة في الجلد.

مناديل إزالة المكياج

ـ مناديل إزالة المكياج.. تنظف سطحيًا وتسبب تهيجًا:

أكدت د. جاريكار أن مناديل إزالة المكياج تُعد من أسوأ المنتجات للعناية بالبشرة، لأنها تُغير درجة الحموضة الطبيعية وتترك بقايا داخل المسام.

كما تحتوي على كحول وعطور صناعية تسبب جفافًا وتهيجًا للبشرة، ولا تنظف الوجه بعمق كما يظن البعض.

شامبو مضاد لتساقط الشعر

ـ شامبو مضاد لتساقط الشعر.. دعاية بلا فاعلية:

وصفت الطبيبة شامبوهات مكافحة تساقط الشعر بأنها مجرد "دعاية" لا تستند لحقائق طبية، مؤكدة أن مشاكل تساقط الشعر تبدأ من الداخل، وترتبط بـ:

نقص العناصر الغذائية

التوتر

اضطراب الهرمونات

نمط الحياة غير الصحي

التعرض للمواد الكيميائية

استخدام الحرارة بكثرة

وأكدت أن أي شامبو لا يمكنه علاج مشكلة أساسها داخلي.