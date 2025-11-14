قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
آية التيجي

في وقت تمتلئ فيه رفوف العناية بالبشرة بالمنتجات المتنوعة والصيحات الجديدة التي تعد ببشرة مثالية، أحدثت طبيبة الأمراض الجلدية الشهيرة الدكتورة جورفين واريش جاريكار ضجة على الإنترنت بعد نشرها قائمة بخمسة أشياء أكدت أنها لن توجد أبدًا في منزل أي طبيب جلدية.

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

وجاء منشور الدكتورة جوزفين واريش عبر حسابها على إنستجرام بعنوان: “خمسة أشياء لن تجدها أبدًا في منزل طبيب الجلدية”، وفقا تقرير نشره موقع Only My Health.

وأكدت د. جاريكار أن هذه الأدوات شائعة الاستخدام بين الناس، لكنها مُضرة وتسبب مشاكل جلدية على المدى الطويل، ومن أبرزها :

الليفة

ـ الليفة.. بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا:

حذّرت الطبيبة من استخدام الليفة تمامًا، إذ تعمل على امتصاص الرطوبة والزيوت الطبيعية من الجسم، مما يجعلها بيئة مناسبة لـ تكاثر البكتيريا والفطريات.
كما يؤدي الفرك العنيف إلى تقشير مفرط وإتلاف الحاجز الدهني الواقي للبشرة، خاصة أن معظم الليف مصنوع من مواد بلاستيكية.

المشط البلاستيكي

ـ المشط البلاستيكي.. كهرباء ساكنة وجفاف للشعر:

أوضحت د. جاريكار أن الأمشاط البلاستيكية تسبب شحنات كهرباء ساكنة تزيد من جفاف الشعر وتطايره، كما قد تهيّج فروة الرأس لدى المصابين بالتهاب الجلد الدهني.
ونصحت باستخدام مشط خشبي كبديل لطيف على الشعر وصديق للبيئة.

شرائط الأنف اللاصقة

ـ شرائط الأنف اللاصقة.. حل مؤقت وضرر دائم:

على الرغم من شعور البعض بالرضا عند إزالة شرائط الأنف، إلا أن الطبيبة أكدت أنها لا تزيل الرؤوس السوداء فقط، بل تزيل معها حاجز البشرة والزيوت الأساسية.
وقد تسبب الشرائط حساسية، توسعًا في المسام، وتمزقات دقيقة في الجلد.

مناديل إزالة المكياج

ـ مناديل إزالة المكياج.. تنظف سطحيًا وتسبب تهيجًا:

أكدت د. جاريكار أن مناديل إزالة المكياج تُعد من أسوأ المنتجات للعناية بالبشرة، لأنها تُغير درجة الحموضة الطبيعية وتترك بقايا داخل المسام.
كما تحتوي على كحول وعطور صناعية تسبب جفافًا وتهيجًا للبشرة، ولا تنظف الوجه بعمق كما يظن البعض.

شامبو مضاد لتساقط الشعر

ـ شامبو مضاد لتساقط الشعر.. دعاية بلا فاعلية:

وصفت الطبيبة شامبوهات مكافحة تساقط الشعر بأنها مجرد "دعاية" لا تستند لحقائق طبية، مؤكدة أن مشاكل تساقط الشعر تبدأ من الداخل، وترتبط بـ:

نقص العناصر الغذائية

التوتر

اضطراب الهرمونات

نمط الحياة غير الصحي

التعرض للمواد الكيميائية

استخدام الحرارة بكثرة

وأكدت أن أي شامبو لا يمكنه علاج مشكلة أساسها داخلي.

العناية بالبشرة طبيبة جلدية د جاريكار نصائح البشرة أخطاء العناية بالبشرة الليفة مشط بلاستيك شرائط الأنف مناديل إزالة المكياج تساقط الشعر شامبو ضد تساقط الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

كوبرا

مقاعد قابلة للإزالة.. كوبرا تكشف عن سيارة هاتشباك ليون

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

إم جي RX5 PLUS

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد