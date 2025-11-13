كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، عن مجموعة من النصائح الغذائية المهمة التي تساعد في الحفاظ على قوة المفاصل وحمايتها من الالتهابات والخشونة.

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التغذية السليمة تلعب دورًا أساسيًا في دعم صحة المفاصل والوقاية من تآكلها مع التقدم في العمر أو الإجهاد المستمر.

قال الدكتور معتز القيعي، إن البروتين من العناصر الأساسية لتجديد الأنسجة وتقوية الأربطة والغضاريف، مشيرًا إلى أهمية التنويع بين البروتين النباتي مثل العدس والفول والحمص والمكسرات، والبروتين الحيواني مثل السمك والدجاج والبيض لكن باعتدال.

وأضاف القيعي، إلى أن أوميجا 3 تُعد من أهم الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات، حيث تساعد على تحسين حركة المفاصل وتقليل الألم، وتوجد في أطعمة مثل سمك السالمون والسردين وعين الجمل وبذور الكتان.

وأكد القيعي، أن فيتامين C ضروري لتكوين الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الغضاريف، ويمكن الحصول عليه من الفراولة والبرتقال والكيوي والفلفل الألوان.

الفيتامينات والمعادن لدعم العظام والمفاصل

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الكالسيوم والمغنيسيوم عنصران لا غنى عنهما لتقوية العظام والدعامات المحيطة بالمفصل، موضحًا أن الكالسيوم يوجد في السبانخ والبروكلي واللوز، بينما المغنيسيوم يتوافر في الحبوب الكاملة والمكسرات والأفوكادو.

كما شدد القيعي، على أهمية فيتامين D الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويمكن الحصول عليه من التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا، أو من خلال صفار البيض والفطر.

مضادات الأكسدة والترطيب والوزن الصحي

وأوضح القيعي، أن مضادات الأكسدة مثل التوت والكركم والزنجبيل والشاي الأخضر، تحمي الخلايا من الالتهابات المزمنة وتقلل من تآكل المفاصل، مشيرًا إلى أن شرب الماء بانتظام ضروري للحفاظ على لزوجة السائل داخل المفصل، ما يسهل الحركة ويمنع الاحتكاك.

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على وزن صحي يقلل الضغط على الركب والكاحلين، مشيرًا إلى أن التغذية المتوازنة والنشاط البدني المعتدل هما المفتاح الأساسي للحفاظ على المفاصل قوية ومرنة مدى الحياة.