قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
آية التيجي

كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، عن مجموعة من النصائح الغذائية المهمة التي تساعد في الحفاظ على قوة المفاصل وحمايتها من الالتهابات والخشونة.

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التغذية السليمة تلعب دورًا أساسيًا في دعم صحة المفاصل والوقاية من تآكلها مع التقدم في العمر أو الإجهاد المستمر.

قال الدكتور معتز القيعي، إن البروتين من العناصر الأساسية لتجديد الأنسجة وتقوية الأربطة والغضاريف، مشيرًا إلى أهمية التنويع بين البروتين النباتي مثل العدس والفول والحمص والمكسرات، والبروتين الحيواني مثل السمك والدجاج والبيض لكن باعتدال.

وأضاف القيعي، إلى أن أوميجا 3 تُعد من أهم الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات، حيث تساعد على تحسين حركة المفاصل وتقليل الألم، وتوجد في أطعمة مثل سمك السالمون والسردين وعين الجمل وبذور الكتان.

وأكد القيعي، أن فيتامين C ضروري لتكوين الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الغضاريف، ويمكن الحصول عليه من الفراولة والبرتقال والكيوي والفلفل الألوان.

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

الفيتامينات والمعادن لدعم العظام والمفاصل

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الكالسيوم والمغنيسيوم عنصران لا غنى عنهما لتقوية العظام والدعامات المحيطة بالمفصل، موضحًا أن الكالسيوم يوجد في السبانخ والبروكلي واللوز، بينما المغنيسيوم يتوافر في الحبوب الكاملة والمكسرات والأفوكادو.

كما شدد القيعي، على أهمية فيتامين D الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويمكن الحصول عليه من التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا، أو من خلال صفار البيض والفطر.

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

مضادات الأكسدة والترطيب والوزن الصحي

وأوضح القيعي، أن مضادات الأكسدة مثل التوت والكركم والزنجبيل والشاي الأخضر، تحمي الخلايا من الالتهابات المزمنة وتقلل من تآكل المفاصل، مشيرًا إلى أن شرب الماء بانتظام ضروري للحفاظ على لزوجة السائل داخل المفصل، ما يسهل الحركة ويمنع الاحتكاك.

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على وزن صحي يقلل الضغط على الركب والكاحلين، مشيرًا إلى أن التغذية المتوازنة والنشاط البدني المعتدل هما المفتاح الأساسي للحفاظ على المفاصل قوية ومرنة مدى الحياة.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
قوة المفاصل التغذية العلاجية أوميجا 3 فيتامين D البروتين مضادات الأكسدة نصائح الدكتور معتز القيعي خشونة المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ترشيحاتنا

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

فحص عوادم السيارات

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

بيطري الشرقية

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بالصور

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد