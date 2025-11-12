قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
آية التيجي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة موجة واسعة من تجارب نسائية تحذّر من تساقط الشعر المُفاجئ بعد تناول الماتشا، المشروب المعروف بكونه بديلًا صحيًا للقهوة. 

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

وهذه الظاهرة أثارت جدلًا كبيرًا، مما دفع خبراء التغذية إلى تقديم توضيحات علمية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأثير غير المتوقع، فقًا لتقرير نشر في موقع نيويورك بوست.

وأوضحت ستيفاني شيف، أخصائية التغذية في مستشفى نورثويل هنتنغتون، أن السبب يعود إلى مركبات طبيعية تُعرف باسم العفص أو التانين الموجودة في شاي الماتشا، حيث ترتبط هذه المركبات بالحديد داخل الجسم، مما يعيق امتصاصه بشكل صحيح. 

ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا النقص إلى ضعف مستويات الحديد، وهو أحد أشهر أسباب تساقط الشعر لدى النساء.

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

وفي السياق ذاته، أشارت آمي شابيرو، مؤسسة مركز ريال نوتريشن للتغذية، إلى أن التركيز العالي من الكافيين في الماتشا قد يزيد من المشكلة؛ إذ يمكن للكافيين بكميات مرتفعة أن يحفز إفراز هرمونات التوتر، ما قد يسبب تساقط الشعر المؤقت لدى بعض الأشخاص. 

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

وأكد الخبراء أن بعض الفئات أكثر عرضة لآثار الماتشا على الشعر، وتشمل:

ـ النساء المصابات مسبقًا بنقص الحديد أو فقر الدم.

ـ من يعانين من غزارة الدورة الشهرية.

ـ النباتيين الصارمين بسبب انخفاض تناول الحديد الحيواني.

ـ الأشخاص الذين لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي تعيق امتصاص العناصر الغذائية.

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

وفي المقابل، قدم المتخصصون عدة نصائح للحد من تأثير الماتشا على مستويات الحديد، أبرزها:

ـ تجنب تناول الماتشا خلال الوجبات الغنية بـ الحديد النباتي.

ـ تناول أغذية تحتوي على فيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد.

ـ الابتعاد عن المكملات الغذائية المركزة المصنوعة من مستخلص الشاي الأخضر.

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ومع ذلك، شدّد الخبراء على أن للماتشا فوائد صحية مهمة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وتساهم في تقليل الالتهابات، وتحسين استجابة الجسم للإنسولين، ودعم فقدان الوزن عند تناولها باعتدال.

وينصح الأطباء بضرورة متابعة صحة الشعر وإجراء فحوصات دورية لمستوى الحديد في الدم قبل افتراض أن الماتشا هي السبب المباشر وراء تساقط الشعر، لأن هناك عوامل أخرى قد تكون مسؤولة عن المشكلة.

