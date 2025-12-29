الصين تطلق أقوى تحذيراتها لأمريكا وتابعيها بعد حصار تدريبي لتايوان

وجهت الصين تحذيراً اليوم الاثنين لــ"القوى الخارجية" التي تدعم تايوان بعد إطلاقها تدريبات بالذخيرة الحية حول الجزيرة قالت إنها ستحاكي حصار موانئها الرئيسية.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري بأن أي محاولات لوقف توحيد الصين لتايوان مع البر الرئيسي ستفشل.

يأتي استعراض القوة هذا الأسبوع في أعقاب جولة ضخمة من مبيعات الأسلحة إلى تايبيه من قبل الولايات المتحدة، الداعم الأمني ​​الرئيسي لتايوان.

نقل الجيش الصيني وحدات من الجيش والبحرية والقوات الجوية والمدفعية لتكون حول تايوان اليوم الاثنين لإجراء تدريب يسمى "مهمة العدالة 2025"، في الوقت الذي تعهدت فيه تايوان بالدفاع عن الديمقراطية وحشدت قواتها للتدرب على صد هجوم صيني محتمل.

أعلنت قيادة المسرح الشرقي أن التدريبات ستشمل تمارين بالذخيرة الحية يوم الثلاثاء، وذلك في بيان يتضمن رسماً بيانياً يحدد خمس مناطق تحيط بالجزيرة والتي ستخضع لقيود بحرية وجوية لمدة 10 ساعات ابتداءً من الساعة 8 صباحاً (0000 بتوقيت جرينتش).

تُعدّ هذه الجولة السادسة من المناورات العسكرية الكبرى التي تُجريها الصين منذ عام 2022، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي وقتها، نانسي بيلوسي، للجزيرة ذات الحكم الديمقراطي. وتأتي هذه المناورات في أعقاب تصاعد الخطاب الصيني بشأن مطالبات بكين الإقليمية، بعد أن أشارت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي، إلى أن هجومًا صينيًا افتراضيًا على تايوان قد يُثير ردًا عسكريًا من طوكيو.

بدأت هذه المناورات بعد 11 يومًا من إعلان الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تُقدم للجزيرة على الإطلاق، الأمر الذي أثار احتجاجًا من وزارة الدفاع الصينية، وتحذيرات من أن الجيش سيتخذ "إجراءات حازمة" ردًا على ذلك.

يقول المحللون إن تدريبات بكين تُطمس بشكل متزايد الخط الفاصل بين التدريبات العسكرية الروتينية وما يمكن أن يكون تمهيداً لهجوم، وهي استراتيجية تهدف إلى إعطاء الولايات المتحدة الحد الأدنى من التحذير بالهجوم.

أعلن الجيش الصيني أنه نشر طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات بدون طيار وصواريخ بعيدة المدى، وسيجري تدريبات على ضرب أهداف أرضية متحركة أثناء محاكاة هجوم منسق على الجزيرة من اتجاهات متعددة.

وقال شي يي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي: "هذا (التدريبات) بمثابة تحذير جاد لقوات الانفصاليين المؤيدة لاستقلال تايوان وقوى التدخل الخارجية".

أدانت حكومة تايوان المناورات. وحثّ متحدث باسم مكتب الرئاسة الصين على عدم إساءة تقدير الموقف وتقويض السلام الإقليمي، ودعا بكين إلى وقف ما وصفوه بالاستفزازات غير المسؤولة على الفور.