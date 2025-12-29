قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطلق أقوى تحذيراتها لأمريكا وتابعيها بعد حصار تدريبي لتايوان

المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان
محمد على

وجهت الصين تحذيراً اليوم الاثنين لــ"القوى الخارجية" التي تدعم تايوان بعد إطلاقها تدريبات بالذخيرة الحية حول الجزيرة قالت إنها ستحاكي حصار موانئها الرئيسية.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري بأن أي محاولات لوقف توحيد الصين لتايوان مع البر الرئيسي ستفشل.

يأتي استعراض القوة هذا الأسبوع في أعقاب جولة ضخمة من مبيعات الأسلحة إلى تايبيه من قبل الولايات المتحدة، الداعم الأمني ​​الرئيسي لتايوان.

نقل الجيش الصيني وحدات من الجيش والبحرية والقوات الجوية والمدفعية لتكون حول تايوان اليوم الاثنين لإجراء تدريب يسمى "مهمة العدالة 2025"، في الوقت الذي تعهدت فيه تايوان  بالدفاع عن الديمقراطية وحشدت قواتها للتدرب على صد هجوم صيني محتمل.

أعلنت قيادة المسرح الشرقي أن التدريبات ستشمل تمارين بالذخيرة الحية يوم الثلاثاء، وذلك في بيان يتضمن رسماً بيانياً يحدد خمس مناطق تحيط بالجزيرة والتي ستخضع لقيود بحرية وجوية لمدة 10 ساعات ابتداءً من الساعة 8 صباحاً (0000 بتوقيت جرينتش).

تُعدّ هذه الجولة السادسة من المناورات العسكرية الكبرى التي تُجريها الصين منذ عام 2022، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي وقتها، نانسي بيلوسي، للجزيرة ذات الحكم الديمقراطي. وتأتي هذه المناورات في أعقاب تصاعد الخطاب الصيني بشأن مطالبات بكين الإقليمية، بعد أن أشارت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي، إلى أن هجومًا صينيًا افتراضيًا على تايوان قد يُثير ردًا عسكريًا من طوكيو.

 بدأت هذه المناورات بعد 11 يومًا من إعلان الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تُقدم للجزيرة على الإطلاق، الأمر الذي أثار احتجاجًا من وزارة الدفاع الصينية، وتحذيرات من أن الجيش سيتخذ "إجراءات حازمة" ردًا على ذلك.

يقول المحللون إن تدريبات بكين تُطمس بشكل متزايد الخط الفاصل بين التدريبات العسكرية الروتينية وما يمكن أن يكون تمهيداً لهجوم، وهي استراتيجية تهدف إلى إعطاء الولايات المتحدة الحد الأدنى من التحذير بالهجوم.

أعلن الجيش الصيني أنه نشر طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات بدون طيار وصواريخ بعيدة المدى، وسيجري تدريبات على ضرب أهداف أرضية متحركة أثناء محاكاة هجوم منسق على الجزيرة من اتجاهات متعددة.

وقال شي يي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي: "هذا (التدريبات) بمثابة تحذير جاد لقوات الانفصاليين المؤيدة لاستقلال تايوان وقوى التدخل الخارجية".

أدانت حكومة تايوان المناورات. وحثّ متحدث باسم مكتب الرئاسة الصين على عدم إساءة تقدير الموقف وتقويض السلام الإقليمي، ودعا بكين إلى وقف ما وصفوه بالاستفزازات غير المسؤولة على الفور.

الصين الخارجية تايوان الجزيرة وزارة الخارجية لين جيان نانسي بيلوسي رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد