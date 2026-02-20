لفتة إنسانية مؤثرة في رمضان .. سعد الصغير يتكفل بعلاج طفل

في حلقة جديدة من برنامجه الإنساني سعد على باب الله، واصل الفنان سعد الصغير تقديم مبادراته الداعمة للحالات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العمل الخيري سيظل جزءًا أصيلًا من رسالته الفنية والإنسانية.



وشهدت الحلقة موقفًا مؤثرًا مع طفل يعاني من مشكلة صحية تسببت في اختلاف ملحوظ بين ساقيه، ما أعاق قدرته على الحركة بشكل طبيعي، وكان في حاجة ماسة إلى جهاز طبي خاص يساعده على المشي، وتبلغ تكلفته نحو 25 ألف جنيه، وعلى الفور، أعلن سعد الصغير تكفله الكامل بشراء الجهاز، ليمنح الطفل فرصة جديدة للحركة واستعادة جزء كبير من حياته الطبيعية، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وفي لفتة أخرى تعكس اهتمام البرنامج بدعم الأسر البسيطة ومساندتها نحو مصدر دخل ثابت، استجاب سعد لحالة سيدة كانت تحلم بتجهيز دكان صغير يعينها على أعباء الحياة ومتطلبات أسرتها. ولم يتردد في تحقيق حلمها، حيث تكفل بتجهيز الدكان بالكامل، بما يضمن لها بداية مشروع بسيط يوفر لها دخلًا كريمًا ومستقرًا.

برنامج سعد على باب الله

ويأتي ذلك في إطار حرص برنامج «سعد على باب الله» على تسليط الضوء على الحالات الإنسانية وتقديم الدعم الفعلي لها، من خلال مبادرات مباشرة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

كما يقدم الفنان سعد الصغير أيضا برنامج يحمل إسم 30 وش يعرض على قناة النهار من انتاج حمى بدر، ويعد إضافة جديدة لسباق البرامج الرمضانية هذا الموسم، إذ يعتمد عليه في تقديم جرعة من الترفيه الصادق الذي يجذب مشاهدين من مختلف الأعمار، خاصة عشاق الفنان سعد الصغير الذين تابعوه في أعماله الفنية والمقالب السابقة، ويظهر البرنامج بأسلوب جديد يقدم مواقف واقعية وتفاعلًا مع الجمهور مباشرة من مواقع مختلفة، ما يساهم في خلق عنصر التشويق داخل كل حلقة.

ويؤكد سعد الصغير أن موسم رمضان يمثل له محطة خاصة، ليس فقط على المستوى الفني، بل الإنساني أيضًا، معتبرًا أن إسعاد الجمهور ومساندة المحتاجين هما وجهان لرسالة واحدة يحرص على تقديمها بكل حب وإخلاص.