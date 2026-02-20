قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يحدد 24 فبراير آخر موعد لاعتماد ملاعب ومواعيد الأدوار الإقصائية ببطولتي إفريقيا
حبينا ناس متسواش .. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو صادم
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لفتة إنسانية مؤثرة في رمضان .. سعد الصغير يتكفل بعلاج طفل

سعيد فراج

في حلقة جديدة من برنامجه الإنساني سعد على باب الله، واصل الفنان سعد الصغير تقديم مبادراته الداعمة للحالات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العمل الخيري سيظل جزءًا أصيلًا من رسالته الفنية والإنسانية.


وشهدت الحلقة موقفًا مؤثرًا مع طفل يعاني من مشكلة صحية تسببت في اختلاف ملحوظ بين ساقيه، ما أعاق قدرته على الحركة بشكل طبيعي، وكان في حاجة ماسة إلى جهاز طبي خاص يساعده على المشي، وتبلغ تكلفته نحو 25 ألف جنيه، وعلى الفور، أعلن سعد الصغير تكفله الكامل بشراء الجهاز، ليمنح الطفل فرصة جديدة للحركة واستعادة جزء كبير من حياته الطبيعية، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وفي لفتة أخرى تعكس اهتمام البرنامج بدعم الأسر البسيطة ومساندتها نحو مصدر دخل ثابت، استجاب سعد لحالة سيدة كانت تحلم بتجهيز دكان صغير يعينها على أعباء الحياة ومتطلبات أسرتها. ولم يتردد في تحقيق حلمها، حيث تكفل بتجهيز الدكان بالكامل، بما يضمن لها بداية مشروع بسيط يوفر لها دخلًا كريمًا ومستقرًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص برنامج «سعد على باب الله» على تسليط الضوء على الحالات الإنسانية وتقديم الدعم الفعلي لها، من خلال مبادرات مباشرة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

كما يقدم الفنان سعد الصغير أيضا برنامج يحمل إسم 30 وش يعرض على قناة النهار من انتاج حمى بدر، ويعد إضافة جديدة لسباق البرامج الرمضانية هذا الموسم، إذ يعتمد عليه في تقديم جرعة من الترفيه الصادق الذي يجذب مشاهدين من مختلف الأعمار، خاصة عشاق الفنان سعد الصغير الذين تابعوه في أعماله  الفنية والمقالب السابقة، ويظهر البرنامج بأسلوب جديد يقدم مواقف واقعية وتفاعلًا مع الجمهور مباشرة من مواقع مختلفة، ما يساهم في خلق عنصر التشويق داخل كل حلقة.

ويؤكد سعد الصغير أن موسم رمضان يمثل له محطة خاصة، ليس فقط على المستوى الفني، بل الإنساني أيضًا، معتبرًا أن إسعاد الجمهور ومساندة المحتاجين هما وجهان لرسالة واحدة يحرص على تقديمها بكل حب وإخلاص. 

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس لأولاده: حافظوا على علاقتكم الحلوة بربنا إلى الأبد

نجيب ساويرس

ساويرس: من غير فلوس شخصيتي مكنتش هتتغير.. بس عطائي كان هيقل

ساويرس

ساويرس: تواصلت مع حكومتي اليونان وإيطاليا لتنفيذ فكرة جزيرة اللاجئين.. ومحصلش

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

