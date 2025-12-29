الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية

ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها ترفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية.



قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الصين تعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي في الصومال، مؤكدة دعم الصين لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

أضافت :"لا ينبغي لأي دولة أن تشجع أو تدعم القوى الانفصالية الداخلية للدول الأخرى لمصالحها الأنانية"، صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة لين جيان للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري.

وحث السلطات في أرض الصومال على وقف "الأنشطة الانفصالية وأي عمليات تواطؤ مع القوى الخارجية".