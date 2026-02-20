إشادات واسعة بمسلسل "إفراج" وعمرو سعد بعد عرض حلقتين

عقب عرض أول حلقتين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من مشاهد الفنان عمرو سعد بمسلسل "إفراج" مصطحبه بإشادات الجمهور والمتابعين.



قال حساب يدعى محمد شافعي، "عمرو سعد عامل مسلسل عظيم هذا العام"، وقالت يارا أحمد، "توقعاتي أن مسلسل إفراج لعمرو سعد هيكون الحصان الأسود لدراما رمضان 2026".



وقال دعاء أحمد، "مسلسل إفراج أفضل افتتاحيه في دراما رمضان لهذا العام"، وواصل يوسف أحمد، "أفضل بدايه لدراما رمضان 2029 تحيه كبيره لعمرو سعد".



أبطال مسلسل إفراج

يشارك في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن إلى جانب الفنان عمرو سعد، من بينهم: «تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سماء إبراهيم، محسن منصور، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، بسنت شوقي»، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كل من أحمد حلبة ومحمد فوزي، ويستند إلى أحداث واقعية تم تقديمها في قالب درامي مشوق.

موعد عرض مسلسل إفراج

ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل إفراج المكون من 30 حلقة، اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7 مساءً عبر قناة MBC مصر، على أن تتوفر الحلقات أيضًا عبر منصة mbc شاهد.