سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تراجع طفيف لأسعار الذهب وسط جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام

أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وارتفاع الدولار الأمريكي بشكل محدود، مع اقتراب نهاية عام قياسي للمعدن النفيس.


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,513.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 4,549.71 دولار للأوقية يوم الجمعة.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 4,536.80 دولار للأوقية.


وكان الذهب قد سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 4.5% في الأسبوع الماضي، مدعوما بتزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يسرع خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.


وساعدت توقعات التيسير النقدي وتباطؤ التضخم في تعزيز جاذبية الذهب، كما أسهم ضعف الدولار خلال العام في تقديم دعم إضافي لأسعار المعدن النفيس.
وحقق الذهب أداء استثنائيا خلال عام 2025، مسجلا ارتفاعا تجاوز 72%، وهو ما يعزوه محللون إلى المشتريات الكبيرة من البنوك المركزية، والتدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الطلب التحوطي من المستثمرين في ظل تقلبات العملات والمخاطر الاقتصادية الكلية.


ورغم هذا الدعم، تعرضت الأسعار لضغوط محدودة يوم الاثنين بعد فشل المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في تحقيق اختراق ملموس، مما أبقى حالة عدم اليقين الجيوسياسي قائمة.


وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت الفضة تسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفع سعرها إلى 83.62 دولار للأوقية، مدعومة بالطلب الصناعي القوي ودورها كملاذ آمن.


في المقابل، تراجع البلاتين بشكل طفيف بعد أن لامس مستوى قياسيا عند 2,478.5 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وسط استمرار قيود المعروض وتحسن آفاق الطلب في قطاعي السيارات والصناعة.


كما قفزت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنحو 7% إلى 12,937.90 دولار للطن، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 12,966.25 دولار للطن في وقت سابق من اليوم، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للنحاس بأكثر من 1% إلى 5.90 دولار للرطل.

تراجعت أسعار الذهب جني الأرباح ارتفاع الدولار الأمريكي اقتراب نهاية عام قياسي للمعدن النفيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

