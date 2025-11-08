قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
بالصور

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
آية التيجي

أصبحت القيلولة القصيرة أو ما يعرف بـ"النوم نصف ساعة بعد الظهر" واحدة من العادات الصحية التي يشجع عليها عدد من الباحثين، خاصة مع ازدياد الضغوط اليومية والإجهاد الذهني.

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر 

 وأشارت دراسة حديثة تم نشرها في مجلة Sleep Foundation، إلى أن النوم لمدة 20–30 دقيقة فقط يمكن أن يحسّن التركيز والذاكرة والمزاج، ويدعم صحة القلب دون التأثير على النوم الليلي. وفيما يلي أبرز الفوائد التي أثبتتها الأبحاث العلمية للقيلولة القصيرة.

ـ تعزيز اليقظة والتركيز:
تشير الأبحاث إلى أن القيلولة القصيرة تساعد على رفع مستوى الانتباه وتقليل التعب الذهني، مما يزيد القدرة على الإنتاج والتركيز خلال باقي اليوم.

ـ تقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية:
دراسة منشورة في مجلة Sleep أكدت أن قيلولة مدتها 30 دقيقة تعزز ترميز الذاكرة (memory encoding) مقارنة بعدم النوم نهائيًا خلال النهار.

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر 

ـ تحسين المزاج وتقليل الشعور بالإرهاق:
أظهرت نتائج بحثية أنّ القيلولة الخفيفة ترفع الحالة المزاجية وتقلل مستويات النعاس لعدة ساعات بعد الاستيقاظ.

ـ دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم:
وأوضحت تقارير من Harvard Health، أن القيلولة التي تقل عن 30 دقيقة قد تساعد في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب على المدى الطويل.

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر 

ـ زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العملي:
وكشفت نتائج الدراسة، أن الموظفين الذين يحصلون على قيلولة يومية قصيرة يصبحون أكثر إنتاجية ويحققون أداءً أعلى في إنجاز المهام.

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر 

نصائح مهمة للحصول على أفضل قيلولة

ـ يجب ألا تتجاوز القيلولة 30 دقيقة لتجنب الدخول في مرحلة النوم العميق والإحساس بالكسل عند الاستيقاظ.

ـ يُفضل أن تكون في منتصف أو بداية فترة الظهر حتى لا تؤثر على نوم الليل.

ـ القيلولة مفيدة لكنها لا تُعد بديلاً عن النوم الليلي الكافي.

