فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

أصبحت القيلولة القصيرة أو ما يعرف بـ"النوم نصف ساعة بعد الظهر" واحدة من العادات الصحية التي يشجع عليها عدد من الباحثين، خاصة مع ازدياد الضغوط اليومية والإجهاد الذهني.

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

وأشارت دراسة حديثة تم نشرها في مجلة Sleep Foundation، إلى أن النوم لمدة 20–30 دقيقة فقط يمكن أن يحسّن التركيز والذاكرة والمزاج، ويدعم صحة القلب دون التأثير على النوم الليلي. وفيما يلي أبرز الفوائد التي أثبتتها الأبحاث العلمية للقيلولة القصيرة.

ـ تعزيز اليقظة والتركيز:

تشير الأبحاث إلى أن القيلولة القصيرة تساعد على رفع مستوى الانتباه وتقليل التعب الذهني، مما يزيد القدرة على الإنتاج والتركيز خلال باقي اليوم.

ـ تقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية:

دراسة منشورة في مجلة Sleep أكدت أن قيلولة مدتها 30 دقيقة تعزز ترميز الذاكرة (memory encoding) مقارنة بعدم النوم نهائيًا خلال النهار.

ـ تحسين المزاج وتقليل الشعور بالإرهاق:

أظهرت نتائج بحثية أنّ القيلولة الخفيفة ترفع الحالة المزاجية وتقلل مستويات النعاس لعدة ساعات بعد الاستيقاظ.

ـ دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم:

وأوضحت تقارير من Harvard Health، أن القيلولة التي تقل عن 30 دقيقة قد تساعد في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب على المدى الطويل.

ـ زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العملي:

وكشفت نتائج الدراسة، أن الموظفين الذين يحصلون على قيلولة يومية قصيرة يصبحون أكثر إنتاجية ويحققون أداءً أعلى في إنجاز المهام.

نصائح مهمة للحصول على أفضل قيلولة

ـ يجب ألا تتجاوز القيلولة 30 دقيقة لتجنب الدخول في مرحلة النوم العميق والإحساس بالكسل عند الاستيقاظ.

ـ يُفضل أن تكون في منتصف أو بداية فترة الظهر حتى لا تؤثر على نوم الليل.

ـ القيلولة مفيدة لكنها لا تُعد بديلاً عن النوم الليلي الكافي.