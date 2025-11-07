أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأولمبية المصرية تعتمد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية ولجانها الرئيسية
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
بالصور

آية التيجي

يبحث كثير من مرضى القولون العصبي عن وجبات يومية لا تسبّب لهم الانتفاخ أو التقلصات، خصوصًا مع ازدياد التوصيات العالمية باتباع نظام غذائي للحدّ من تهيّج الأمعاء. 

واستنادًا إلى تقارير طبية أجنبية نشرها موقع عن Cleveland Clinic وMayo Clinic وHealthline، تم تحديد مجموعة من الوجبات الآمنة التي تساعد على تهدئة القولون وتحسين الهضم دون التسبب بأعراض مزعجة، ومن بينها :

ـ الشوفان المطبوخ بالماء أو حليب خالي اللاكتوز:

يعتبر الشوفان من أقوى الأطعمة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على ألياف ذائبة تُخفف الانتفاخ.
إضافات أخرى: الموز – التوت – بذور الشيا.

ـ الدجاج المشوي مع الأرز والخضروات المطهوة:

تنصح Cleveland Clinic بهذه الوجبة لكونها خفيفة وسهلة الهضم.
مع خضار كالـ: الكوسة – الجزر – الفاصوليا الخضراء – البطاطس.

ـ سمك مشوي مع بطاطس مشوية:

الأسماك مثل السلمون والقاروص غنية بأوميجا 3، ما يقلل الالتهاب ويدعم صحة القولون.

ـ عجة البيض بالخضروات:

تعد وجبة سريعة وآمنة لمرضى القولون.
مكونات أخرى مسموح بها: بيض – سبانخ – فلفل – طماطم.
تجنّب: البصل والثوم.

ـ شوربة جزر وكوسة مهروسة:

أوصى به Mayo Clinic لأنها مهدئة للمعدة وسهلة الامتصاص.

ـ تونة بالماء مع خبز خالٍ من الجلوتين:

تعتبر التونة بديلًا ممتازًا للبقوليات التي تسبب تهيج القولون لدى الكثيرين.

ـ مكرونة خالية من الجلوتين مع صوص طماطم بسيط:

بديل مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه القمح أو المكرونة التقليدية.

ـ زبادي خالي اللاكتوز مع فواكه :

يساعد على تعزيز البكتيريا النافعة وتحسين الهضم.
مع إضافة فواكه كالـ: فراولة – أناناس – عنب – موز ناضج.

ـ سلطة دجاج بدون بصل أو ثوم:

خيار خفيف وصديق للقولون، خاصة مع استخدام زيت الزيتون والليمون بدلًا من الصلصات الدسمة.

ـ أرز بلبن خالي اللاكتوز:

وجبة مريحة للجهاز الهضمي وتُعد بديلًا مناسبًا للحلويات الثقيلة.

القولون العصبي وجبات القولون أكلات مريحة للمعدة علاج القولون مشاكل الهضم أكل لمرضى القولون العصبي تهدئة الأمعاء انتفاخ البط

