مطالب برلمانية بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تتواصل المطالب البرلمانية بضرورة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف بناء نظام صحي متكامل ومستدام يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حق المواطن في العلاج الآمن واللائق.

وفي هذا السياق ثمن الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدا بالمتابعة المستمرة والدقيقة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف المنظومة، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقد لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بحضور عدد من قيادات الدولة المعنية بالقطاعين الصحي والمالي.

المنظومة على رأس أولويات الدولة

وأشاد سليم في بيان له، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وضم أكبر عدد ممكن منها بشكل تدريجي، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية حققت نتائج غير مسبوقة، وأسهمت في علاج وإنقاذ ملايين المرضى بالمجان، وهو ما يعكس التزام الدولة بحق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة، باعتبار الصحة أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي

وتقدم بعدد من المقترحات للحكومة لدعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفقا للتكليفات الرئاسية تضمنت الإسراع في استكمال البنية التحتية الصحية بالمحافظات المستهدفة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تضمن جودة الخدمة، والتوسع في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على آليات التشغيل الحديثة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وربط الجهات الصحية إلكترونيا، وتكثيف حملات توعية المواطنين بحقوقهم داخل المنظومة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع المنشآت الصحية المنضمة.

وأعرب سليم عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة، وبصفة خاصة الدكتور خالد عبد الغفار، وكافة العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وهيئات تمريض وصيادلة، على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة ومهنية عالية، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها يعكس جاهزية الدولة للتوسع في تنفيذها.