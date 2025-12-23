قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
محمد الشعراوي

في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تتواصل المطالب البرلمانية بضرورة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف بناء نظام صحي متكامل ومستدام يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حق المواطن في العلاج الآمن واللائق.

وفي هذا السياق ثمن الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدا بالمتابعة المستمرة والدقيقة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف المنظومة، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقد لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بحضور عدد من قيادات الدولة المعنية بالقطاعين الصحي والمالي.

المنظومة على رأس أولويات الدولة

وأشاد سليم في بيان له، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وضم أكبر عدد ممكن منها بشكل تدريجي، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية حققت نتائج غير مسبوقة، وأسهمت في علاج وإنقاذ ملايين المرضى بالمجان، وهو ما يعكس التزام الدولة بحق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة، باعتبار الصحة أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي

وتقدم بعدد من المقترحات للحكومة لدعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفقا للتكليفات الرئاسية تضمنت الإسراع في استكمال البنية التحتية الصحية بالمحافظات المستهدفة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تضمن جودة الخدمة، والتوسع في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على آليات التشغيل الحديثة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وربط الجهات الصحية إلكترونيا، وتكثيف حملات توعية المواطنين بحقوقهم داخل المنظومة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع المنشآت الصحية المنضمة.

وأعرب سليم عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة، وبصفة خاصة الدكتور خالد عبد الغفار، وكافة العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وهيئات تمريض وصيادلة، على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكفاءة ومهنية عالية، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها يعكس جاهزية الدولة للتوسع في تنفيذها.

منظومة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطع المياه

مساء الجمعة| قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة ..تعرف عليها

نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمغاغة

بتكليف من محافظ المنيا.. نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمغاغة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود متنوعة

أهالى قرية غرب أسوان يشكرون الرئيس السيسى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية بمبادرة "حياة كريمة "

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد