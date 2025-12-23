برلماني: علينا مواصلة الجهود لتشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء، بشأن انخفاض معدل البطالة لـ6.2% ، مؤكدا أنها تعكس مؤشرات إيجابية للغاية، لكنها تستدعي مواصلة الجهود لتطوير وتشجيع الاستثمارات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة.



وأشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن المناطق الصناعية وفرت آلاف فرص العمل ، و ساهمت بشكل كبير في تقليل معدل البطالة، مما ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل 2014 لم يكن لدينا بنية تحتية تلائم مخططات بناء دولة قوية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة وكان هناك أزمات متعددة، إلا أن رؤية الرئيس السيسي تحددت منذ البداية في بناء جمهورية جديدة قائمة على أسس قوية تتسلح بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات، بالتزامن مع رفع كفاءة العنصر البشري، (بناء الحجر وتنمية البشر)، وهو ما تحقق من خلال تنفيذ مشروعات كبرى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتخفض معدلات البطالة؛ حيث كانت في 2013 تصل إلى نحو 13.5٪، بينما تبلغ الآن نحو 6.2٪ بفضل هذه المشروعات.