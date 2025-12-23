برلماني: انخفاض معدلات البطالة لـ6.2% يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم سوق العمل

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء، بشأن انخفاض معدل البطالة لـ6.2%، مؤكدا أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني للشباب، ما أسهم في رفع معدلات التشغيل.



وقال "يحيى"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن انخفاض معدلات البطالة يعكس استجابة السوق للبرامج الحكومية التي تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عضو النواب أن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب مهنياً يسهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمهارات المتوفرة، ما يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم.

وقال رئيس الوزراء: “قبل 2014 لم يكن لدينا بنية تحتية تلائم مخططات بناء دولة قوية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة وكانت هناك أزمات متعددة، إلا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحددت منذ البداية في بناء جمهورية جديدة قائمة على أسس قوية تتسلح بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات، بالتزامن مع رفع كفاءة العنصر البشري (بناء الحجر وتنمية البشر)، وهو ما تحقق من خلال تنفيذ مشروعات كبرى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتخفض معدلات البطالة؛ حيث كانت في 2013 تصل إلى نحو 13.5%، بينما تبلغ الآن نحو 6.2% بفضل هذه المشروعات”.