برلمان

تحرك برلماني لتقييد «Roblox» لحماية الأطفال من منصات الألعاب الإلكترونية

روبلكس
روبلكس

تقدمت النائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييد أوضاع منصة الألعاب الإلكترونية «Roblox»، لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، وتقليل المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة باستخدام المنصة وكذلك تقنين منصات الألعاب الإلكترونية.

تقييد «Roblox» لحماية الأطفال

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن منصة Roblox لم تعد مجرد منصة ألعاب ترفيهية، بل تحولت إلى بيئة رقمية مفتوحة تتيح التفاعل الاجتماعي وإنشاء المحتوى من قبل المستخدمين، ما يزيد من حجم التحديات والمخاطر، خاصة على الأطفال وصغار السن دون رقابة عمرية كافية.

وأشارت إلى أن تقارير دولية وتحذيرات إعلامية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية ضد المنصة في عدد من الولايات الأمريكية ودول أخرى، تتعلق بتسهيل استغلال الأطفال، وضعف آليات التحقق من الأعمار، ووجود محتوى غير ملائم، فضلًا عن مخاطر نفسية وسلوكية ناتجة عن الإدمان والعزلة الرقمية والتعرض للتنمر أو التحرش الإلكتروني.

تقنين منصات الألعاب الإلكترونية

واستعرضت النائبة تجارب دولية في التعامل مع المنصة، حيث اتخذت بعض الدول قرارات بالحظر الكامل أو الجزئي، بينما لجأت دول أخرى إلى تقييد خصائص الدردشة، وفرض رقابة صارمة على المحتوى، أو إخضاع المنصة لشروط تشغيل محددة لحماية الأطفال.

وأكدت أن الإحصاءات تشير إلى استخدام نحو 40 مليون مصري للألعاب الإلكترونية، مع توقعات بزيادة العدد إلى 45 مليونًا بحلول 2029، وأن نسبة كبيرة من المستخدمين من الأطفال والمراهقين، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا عاجلًا يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.

وطالبت النائبة بإجراء تقييم وطني شامل لمنصة Roblox داخل مصر، يشمل الجوانب النفسية والتربوية والاقتصادية والسلوكية، ودراسة بدائل تنظيمية تشمل الحظر الكلي أو الجزئي، أو تقييد الخصائص الخطرة، أو إخضاع المنصة لشروط تشغيل واضحة داخل الدولة، مع الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة في تنظيم المنصات الرقمية الموجهة للأطفال.

وشددت في ختام اقتراحها على أن الهدف ليس المنع المسبق، وإنما حماية الأطفال، وضمان توافق المحتوى الرقمي مع القيم المجتمعية، ووضع سياسات تنظيمية رشيدة تواكب التطور التكنولوجي وتحمي الأجيال القادم.

