بعد مشوار رائع و8 انتصارات.. مصر تنهي كأس العالم للألعاب الإلكترونية في المركز الثالث

أنهى عمر الشحات ممثل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية منافسات نسخة FIFAe (Mobile) في المركز الثالث، بينما تُوجت تايلاند باللقب بعد الفوز على البرازيل في المباراة النهائية.

وخسر الشحات مباراة ذهاب نصف النهائي بنتيجة 2-0 قبل الفوز إيابًا 4-2 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة فاز بها جونينيو بهدف ذهبي في اللحظات الأخيرة.

وقدمت مصر مشوارًا رائعًا في البطولة، بالفوز في 6 مباريات بالدور الأول، حيث فاز عمر الشحات ذهابًا وإيابًا على البحرين، السعودية وماليزيا حامل لقب بطولة العالم.

وفي الأدوار الإقصائية اكتسح عمر الشحات منافسه التركي محمد فارلي 4-1 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي، قبل الخسارة في نصف النهائي أمام البرازيلي جونينيو.

و في هذا الإطار يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية عن إقامة بطولة محلية كبرى قريبًا، لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب المصري في النسخ المقبلة لكأس العالم