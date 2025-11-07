قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
آية التيجي

كشفت دراسة أميركية حديثة عن مفاجأة طبية قد تغير فهم الأطباء لطريقة الوقاية من السكري من النوع الثاني؛ حيث إن ممارسة التمارين الهوائية مثل الجري قد تقي من الإصابة به.

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

وأظهرت نتائج بحث جديد أن رفع الأثقال وتمارين المقاومة قد تكون أكثر فعالية في تحسين التحكم في سكر الدم وتقليل الدهون الخطيرة، وفقا لما نشر في تقرير بموقع Fox News.

وقارن باحثون من معهد فرالين للبحوث الطبية الحيوية بجامعة فرجينيا للتقنية (Virginia Tech) بين تأثير التمارين الهوائية وتمارين المقاومة على الجسم، وكيفية التعامل مع الدهون والجلوكوز.

واعتمد الفريق البحثي على نموذج محاكاة دقيق، حيث تم إطعام مجموعة من الفئران نظامًا غنيًا بالدهون لخلق حالة مشابهة للسمنة ومقاومة الإنسولين لدى البشر. ثم جرى تقسيمها إلى مجموعتين:

ـ مجموعة الجري: تمارس التمارين الهوائية على عجلة دوران.

ـ مجموعة المقاومة: ترفع بابًا مثقلًا للوصول للطعام، في حركة مشابهة لتمرين الـ"سكوات".

وخلال أسابيع قليلة، تحسّن أداء المجموعتين صحيًا، لكن نتائج الفئران التي أدت تمارين المقاومة كانت لافتة وغير متوقعة.

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

نتائج الدراسة: رفع الأثقال الأفضل للوقاية من السكري

وأكدت الدراسة المنشورة في Journal of Sport and Health Science أن تمارين المقاومة تتفوق على الجري في :

ـ تحسين حساسية الإنسولين.

ـ انخفاض أكبر في الدهون الحشوية وهي الأخطر لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية وترتبط مباشرة بالسكري وأمراض القلب.

ـ تحسّن واضح في مستويات سكر الدم.

ـ حصول تغيّرات أيضية داخل العضلات تسهم في تحسين استخدام الجلوكوز بكفاءة عالية.

وقال البروفيسور زين يان، مدير مركز أبحاث الطب الرياضي وأحد القائمين على الدراسة: "رفع الأثقال لا يقلل الدهون في البطن فقط، بل يحسّن التحكم في سكر الدم بدرجة تفوق التمارين الهوائية".

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

أخبار سارّة لمرضى السكري

ورغم أن التجربة أُجريت على الفئران، تؤكد النتائج صحة ما تشير إليه دراسات بشرية سابقة: تمارين القوة والمقاومة قد تكون مفتاحًا مهمًا للوقاية من السكري، خاصة لمن يعانون من صعوبة ممارسة الجري أو التمارين الهوائية.

وأشار الباحثون إلى أن دمج النوعين من الرياضة الهوائية والمقاومة هو الخيار الأمثل لصحة القلب والعضلات وتحسين التمثيل الغذائي.

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

توصيات للوقاية من السكري من النوع الثاني

ويوصي الخبراء باتباع برنامج متوازن يشمل:

ـ 3 مرات أسبوعيًا تمارين مقاومة (رفع أوزان – وزن الجسم – أجهزة مقاومة).

ـ 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو الدراجة.

ـ نظام غذائي صحي قليل السكريات وغني بالبروتين والألياف.

ويؤكد الباحثون أن هذا النهج يمكن أن يخفض بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالسكري الذي يؤثر على أكثر من 500 مليون شخص عالميًا.

السكري الوقاية من السكري تمارين المقاومة رفع الأثقال تمارين الجري مرض السكري من النوع الثاني حساسية الإنسولين الدهون الحشوي التمارين الرياضية الصحة الأيضية دراسة أميركية عن السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

أحمد التهامي ينعي محمد رمضان في وفاة والده

أحمد التهامي يعزي محمد رمضان في وفاة والده

النجم عمرو سعد وزوجته

مبروك يا حبيبتي.. عمرو سعد يدعم زوجته شيماء فوزي عزيز

محمد منير

هيغني في قطر.. حقيقة تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى

بالصور

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد