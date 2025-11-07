أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

كشفت دراسة أميركية حديثة عن مفاجأة طبية قد تغير فهم الأطباء لطريقة الوقاية من السكري من النوع الثاني؛ حيث إن ممارسة التمارين الهوائية مثل الجري قد تقي من الإصابة به.

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

وأظهرت نتائج بحث جديد أن رفع الأثقال وتمارين المقاومة قد تكون أكثر فعالية في تحسين التحكم في سكر الدم وتقليل الدهون الخطيرة، وفقا لما نشر في تقرير بموقع Fox News.

وقارن باحثون من معهد فرالين للبحوث الطبية الحيوية بجامعة فرجينيا للتقنية (Virginia Tech) بين تأثير التمارين الهوائية وتمارين المقاومة على الجسم، وكيفية التعامل مع الدهون والجلوكوز.

واعتمد الفريق البحثي على نموذج محاكاة دقيق، حيث تم إطعام مجموعة من الفئران نظامًا غنيًا بالدهون لخلق حالة مشابهة للسمنة ومقاومة الإنسولين لدى البشر. ثم جرى تقسيمها إلى مجموعتين:

ـ مجموعة الجري: تمارس التمارين الهوائية على عجلة دوران.

ـ مجموعة المقاومة: ترفع بابًا مثقلًا للوصول للطعام، في حركة مشابهة لتمرين الـ"سكوات".

وخلال أسابيع قليلة، تحسّن أداء المجموعتين صحيًا، لكن نتائج الفئران التي أدت تمارين المقاومة كانت لافتة وغير متوقعة.

نتائج الدراسة: رفع الأثقال الأفضل للوقاية من السكري

وأكدت الدراسة المنشورة في Journal of Sport and Health Science أن تمارين المقاومة تتفوق على الجري في :

ـ تحسين حساسية الإنسولين.

ـ انخفاض أكبر في الدهون الحشوية وهي الأخطر لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية وترتبط مباشرة بالسكري وأمراض القلب.

ـ تحسّن واضح في مستويات سكر الدم.

ـ حصول تغيّرات أيضية داخل العضلات تسهم في تحسين استخدام الجلوكوز بكفاءة عالية.

وقال البروفيسور زين يان، مدير مركز أبحاث الطب الرياضي وأحد القائمين على الدراسة: "رفع الأثقال لا يقلل الدهون في البطن فقط، بل يحسّن التحكم في سكر الدم بدرجة تفوق التمارين الهوائية".

أخبار سارّة لمرضى السكري

ورغم أن التجربة أُجريت على الفئران، تؤكد النتائج صحة ما تشير إليه دراسات بشرية سابقة: تمارين القوة والمقاومة قد تكون مفتاحًا مهمًا للوقاية من السكري، خاصة لمن يعانون من صعوبة ممارسة الجري أو التمارين الهوائية.

وأشار الباحثون إلى أن دمج النوعين من الرياضة الهوائية والمقاومة هو الخيار الأمثل لصحة القلب والعضلات وتحسين التمثيل الغذائي.

توصيات للوقاية من السكري من النوع الثاني

ويوصي الخبراء باتباع برنامج متوازن يشمل:

ـ 3 مرات أسبوعيًا تمارين مقاومة (رفع أوزان – وزن الجسم – أجهزة مقاومة).

ـ 150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو الدراجة.

ـ نظام غذائي صحي قليل السكريات وغني بالبروتين والألياف.

ويؤكد الباحثون أن هذا النهج يمكن أن يخفض بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالسكري الذي يؤثر على أكثر من 500 مليون شخص عالميًا.