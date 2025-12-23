القومي ينظم تدريبا لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة عن مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وأمانة شؤون المرأة والرعاية الانسانية بهيئة قضايا الدولة التدريب التفاعلي الخامس لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة ، والذي استهدف (٣٥) عضوة وعضو من الهيئة وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة بالتجمع الثالث .

نقلت المستشارة مروة هشام بركات عضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة واعتزازها البالغ بالدور الوطني والقانوني الرفيع الذي يضطلعون به، بوصفهم أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وأكدت أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي في إطار الشراكة المؤسسية المستمرة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، إيمانًا بأهمية بناء القدرات القانونية والقضائية، وتعزيز تبادل الخبرات، ومواكبة التطورات المجتمعية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، وفي هذا السياق، تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بمكانة محورية، بوصفها الإطار الوطني الجامع لجهود الدولة في دعم المرأة وحماية حقوقها، وقد أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، لتكون أول استراتيجية متكاملة من نوعها، تُترجم الإرادة السياسية الواضحة لتمكين المرأة إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، ومؤشرات قابلة للقياس.

بينما نقل المستشار مجدى على حسن رئيس قطاع شمال القاهرة بهيئة قضايا الدولة تحيات المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ورحب بالسادة ممثلي وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة وبالسادة الحضور وتحياته للمستشارة أمل عمار وإسهاماتها المخلصة في دعم حقوق المرأة وتعزيز الوصول للعدالة وأشار أن تمكين المرأة لا يقتصر على الحماية فحسب بل يمتد إلى اتاحة الفرص الحقيقة فى المشاركة والقيادة وهو ما تحرص عليه هيئة قضايا الدولة من خلال تمكين كوادر نسائية وترسيخ بيئة عمل آمنة قائمة على الاحترام، ويؤكد أن فعاليات اليوم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.



ونقلت القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة و الطفل بوزارة العدل تحيات المستشار عدنان فنجري وزير العدل و القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل و تمنياتها ببرنامج تدريبي موفق وتوجهت بالشكر ‎والتقدير للمجلس القومي للمرأة الشريك الدائم والمستمر والتعاون المثمر آملين في المزيد من التعاون والتنسيق وكذلك الشكر للمستشارة مي مروان أمين عام وحدة شئون المرأة والعلاقات الانسانية وأكدت أن فعاليات البرنامج تأتي ضمن أنشطة ‎ حملة ال ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ونفاذا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية واشارت الي ان هيئة قضايا الدولة من اعرق الهيئات القضائيه التي مكنت المرأة من تقلد مناصب بالهيئة .

بدأت فاعليات اليوم الأول من التدريب بعرض الاستاذة نهي مرسي ،رئيسة الإدارة المركزية للفروع و اللجان بالمجلس القومي للمرأة ،الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة و محاورها و دور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ الاستراتيجية فضلا عن نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية.

فيما عرض المستشار محمود حمدي ، مستشار بمجلس الدولة - عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شارحا ماهيه خطط عمل الاستراتيجيات الوطنية و أهدافها.



كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.



وألقى المستشار أحمد النجار ، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة ، محاضرة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة .

بدأت فعاليات اليوم الثاني من التدريب باستعراض القاضية رشا محفوظ ، رئيس بمحكمة الاستئناف -رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها .

فيما تحدثت المستشارة ولاء محمد يوسف ، مستشار بهيئة قضايا الدولة ، عن دور هيئة قضايا الدولة في حماية المرأة من العنف في إطار أهداف التنمية المستدامة و عرضت إنجازات الامانه العامه لشئون المرأة بهيئة قضايا الدولة من ناحية الدعم المؤسسي وتطوير الكوادر النسائية .

وتناول الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ، البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و نشأة و تطور مفهوم العنف في المواثيق الدولية.

و قد تحدث الدكتور شريف صلاح الدين ،استشاري التدريب و التطوير ، عن اعداد القاده و اتخاذ القرارات مشيرا إلى أهمية إشعار العاملين مع القائد الناجح انهم ناجحون .